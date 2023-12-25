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台南魚塭私設防鳥網 野鳥卡網3死6傷

中央社／ 台南25日電
台南鳥會救傷組24日接獲通報，前往安南區一處魚塭，將掛在私設鳥網上的野鳥解下，統計經救援解下6隻傷鳥，另有3隻死亡。（台南鳥會救傷組提供） 中央社
台南鳥會救傷組24日接獲通報，前往安南區一處魚塭，將掛在私設鳥網上的野鳥解下，統計經救援解下6隻傷鳥，另有3隻死亡。（台南鳥會救傷組提供） 中央社

台南鳥會救傷組昨天接獲通報，指稱在安南區一處魚塭有人非法架設鳥網防鳥，不少野鳥被卡在網上，經救援後解下6隻傷鳥，另有3隻死亡，呼籲漁民架設鳥網應先申請並經常巡邏。

台南鳥會救傷組發布說明指出，昨天接獲通報有人未經申請私設鳥網，許多鳥被卡在網上急需協助，地點是在安南區溪邊一處魚塭，救傷組人員與志工趕往查看，發現鳥網很大，網目很細，多隻體型不大的鳥被卡在上面無法動彈。

台南鳥會指出，經通報台南市政府農業局協助連繫魚塭主人後，救傷組人員及志工將還活著的鳥隻解下，共解下翠鳥4隻、白尾八哥1隻、鵲鴝1隻，網上還有已經死亡的翠鳥1隻、栗小鷺1隻、磯鷸1隻，傷鳥全數運回救傷組，待完全康復後野放，其中2隻外來種（白尾八哥跟鵲鴝）開放民眾認養。

台南鳥會指出，私人魚塭基於財產保護需求架設鳥網，應預先向地方主管機關申請，並經常巡邏解下中網鳥隻，千萬不可私設鳥網，否則將涉嫌違反野生動物保護法。

台南市政府農業局森林及自然保育科長朱健明告訴中央社記者，若非法架設鳥網捕鳥，將面臨新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，若獵捕到保育類野生動物，會被移送法辦，可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬元以上、100萬元以下罰金。

台南鳥會救傷組24日接獲通報，在安南區一處魚塭私設防鳥網發現9隻野鳥掛網，其中3隻死亡。圖為已死亡翠鳥。（台南鳥會救傷組提供） 中央社
台南鳥會救傷組24日接獲通報，在安南區一處魚塭私設防鳥網發現9隻野鳥掛網，其中3隻死亡。圖為已死亡翠鳥。（台南鳥會救傷組提供） 中央社

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