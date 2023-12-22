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流浪狗中箭送醫 雲林動植物防疫所蒐證調查

中央社／ 雲林縣22日電
雲林縣動植物防疫所19日接獲民眾報案，有流浪犬遭人攻擊，長箭貫穿其頸部。示意圖，非文內提及流浪狗／中央社
雲林縣動植物防疫所19日接獲民眾報案，有流浪犬遭人攻擊，長箭貫穿其頸部。示意圖，非文內提及流浪狗／中央社

雲林縣動植物防疫所19日接獲民眾報案，有一隻流浪犬遭人攻擊，長箭貫穿其頸部，在雲林縣關懷動物協會和動保人士協助下送醫救治，防疫所調閱附近監視器釐清案發經過。

雲林縣動植物防疫所第五課長陳建棠今天接受媒體聯訪表示，19日上午接獲民眾報案，在斗六市湖山岩、文殊寺附近發現有一隻流浪犬受傷，長箭貫穿其頸部。

動植物防疫所立即派員前往救援，欲靠近查看傷勢時使用吹箭，流浪犬隨即往山區竄逃，當天下午有人告知尋獲受傷的流浪狗並送至醫院救治。

陳建棠表示，防疫所針對此案蒐證及採集相關證物，調閱附近監視器，持續進行了解與查處，並請警方加強地方治安的巡邏。

動植物防疫所指出，此行為人已違反動物保護法第6條，任何人不得傷害虐待動物，如果造成動物肢體殘缺或傷亡，違者最高刑責可判處2年以下的刑責，呼籲請民眾切勿做出傷害動物的行為。

雲林縣斗六警分局表示，警方將針對虐狗案件發生區域周遭加強巡邏，以防止類似案件再度發生；民眾若發現有虐狗案件，可直接向主管機關動植物防疫所報案，或可撥打110報案專線，警方會通知主管機關到場處理。

雲林 流浪犬 監視器
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