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極稀有「琵嘴鷸」現蹤香山濕地 130隻大砲卡位搶拍

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
大型雁類停棲新竹市金城湖周邊稻田，今年數量是歷來最多，成為賞鳥景點。圖／竹市府提供
大型雁類停棲新竹市金城湖周邊稻田，今年數量是歷來最多，成為賞鳥景點。圖／竹市府提供

新竹市政府委託新竹市野鳥學會進行香山濕地鳥類調查，今年度共記錄到133種鳥類，包含24種保育類鳥類，包含黑面琵鷺、彩鷸、黑嘴鷗、小燕鷗等，更驚喜看到睽違7年極度稀有候鳥琵嘴鷸現蹤。琵嘴鷸全球僅剩不到500隻，吸引130多名鳥友扛大砲相機到賞蟹步道蹲點搶拍。

新竹市香山濕地是新竹市濱海野生動物保護區，也是國家級重要濕地。竹市府展開外鳥類調查13年，今年度共紀錄到133種鳥類，其中大庄區在紅樹林整治後的廣闊泥灘地吸引了大量鷸鴴科鳥種聚集覓食，是所有區域中鳥隻數及鳥種數最豐富的樣區。

產發處長許智堡表示，香山濕地也被國際鳥盟列為台灣重要鳥類棲地（IBA）範圍，市府積極經營棲地管理，整治紅樹林後恢復原有棲地生態，豐富的底棲生物吸引大量鳥類棲息覓食，是重要的冬候鳥棲地，也是保育類夏候鳥小燕鷗及燕鴴的重要繁殖地。

產發處表示，近期出現在賞蟹步道的「琵嘴鷸」是非常稀有的候鳥，全球隻數量持續減少，2014年的一項科學研究估計，全球約400到500隻，比2005年少近半，因此被國際紅皮書列為極度瀕危物種，台灣本島除了新竹外，僅在台南及彰化有觀察記錄。

琵嘴鷸體長約14到16公分，有如黑面琵鷺的扁平匙狀嘴，同樣的左右掃食覓食模式，好像模仿黑琵的小隻仔，主要在河口與海岸濕地等淺水泥灘地覓食，賞蟹步道剛好符合琵嘴鷸的喜好，市府強調將積極建設的友善設施也成為鳥友聚集觀察的好場所。

產發處說明，入冬後候鳥相繼南遷，現在正是賞鳥的好時機，近期竹市金城湖及周圍稲田迎來大型雁類群，有豆雁、白額雁、灰雁、小白額雁，今年數量最多，除了金城湖是賞鳥熱點外，也歡迎民眾至香山濕地賞蟹步道，退潮時段可以觀察底棲生物如招潮蟹、彈塗魚，隨著滿潮，水鳥也會退至賞蟹步道上及堤岸旁，民眾可近距離欣賞。

市長高虹安說，市府持續推動香山濕地棲地保護，整治紅樹林及移除外來種，還原生態棲地，這些努力也讓香山濕地再次迎來極度瀕危的琵嘴鷸，這也是對於默默在濕地保育、復育工作的人員們最大的鼓勵。

候鳥琵嘴鷸被國際紅皮書列為極度瀕危物種。圖／竹市府提供
候鳥琵嘴鷸被國際紅皮書列為極度瀕危物種。圖／竹市府提供
130幾隻大砲在新竹市賞蟹步道等候拍攝稀有的琵嘴鷸。圖／竹市府提供
130幾隻大砲在新竹市賞蟹步道等候拍攝稀有的琵嘴鷸。圖／竹市府提供
滿潮時，來到新竹市賞蟹步道可以看見自然過客候鳥駐足。圖／竹市府提供
滿潮時，來到新竹市賞蟹步道可以看見自然過客候鳥駐足。圖／竹市府提供
黑面琵鷺每年固定到訪香山濕地。圖／竹市府提供
黑面琵鷺每年固定到訪香山濕地。圖／竹市府提供

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