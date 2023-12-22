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黑尾鷗脖套橡皮圈 釣客心疼宛如戴頭銬

中央社／ 記者盧太城台東縣22日電
台東市富岡漁港1隻冬候鳥黑尾鷗的脖子被黑橡皮圈套住，雖然目前對牠飛行覓食影響不大，但釣客看了心疼「就像被戴上頭銬」一樣。圖／台東莊姓鳥友提供
台東市富岡漁港1隻冬候鳥黑尾鷗的脖子被黑橡皮圈套住，雖然目前對牠飛行覓食影響不大，但釣客看了心疼「就像被戴上頭銬」一樣。圖／台東莊姓鳥友提供

台東市富岡漁港1隻冬候鳥黑尾鷗的脖子被黑橡皮圈套住，雖然目前對牠飛行覓食影響不大，但釣客看了心疼「就像被戴上頭銬」一樣，動保團體今早已展開搶救。

平日在富岡漁港防波堤上釣魚的陳姓民眾說，這幾天漁港出現1隻黑尾鷗，撿食釣客釣餌，但發現牠和其他同伴不同，脖子上套著黑色橡皮圈，有人想要幫牠解套但抓不到。

陳姓民眾無奈說，這隻海鷗戴項圈，看起來很潮、很酷，但很像被銬上頭銬，讓人心疼，目前觀看是沒有影響飛行和覓食，「但這本來就不是牠該有的」，人類製造的海廢太多了，威脅到野生動物生存。

這2天許多關心的鳥友前往觀察，莊姓鳥友說，2年前澎湖也發現脖子套著黑色橡皮圈的黑尾鷗，當時鳥友們嘗試救援無效，雖然同樣是黑尾鷗，但很難判斷是否同一隻。外觀上，富岡港的是1歲幼鳥，澎湖的現在應該是3歲成鳥，如果是同一隻就太神奇，如果不是同一隻，同樣的黑尾鷗套上同樣橡皮圈「機率也太小了」。

台東縣野鳥學會解說員許宸接受媒體訪問表示，黑尾鷗在台灣屬冬候鳥，每年都有一定的數量來到台灣，台東也常能看到，而富岡漁港因港口有許多食物及釣客，因此常吸引鷗科鳥類停留覓食。

不過近年來因海廢問題嚴重，導致許多黑尾鷗覓食過程不小心被垃圾纏住，嚴重可能致死，依他過去的紀錄，每年在台東渡冬的黑尾鷗，總有幾隻被釣線纏到，不然就是身上卡垃圾，有的也會被油污污染到。

許宸表示，這隻宛如囚犯戴著頭銬的黑尾鷗，身上本來就不應該出現這種東西，會出現全都是因為人類製造的垃圾，塑膠垃圾太多，不做好分類還隨便丟棄，不但破壞環境，更成為生態殺手。

包括野灣野生動物保育協會、台東野鳥學會等團體，今早展開救援行動。

台東 野鳥 澎湖
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