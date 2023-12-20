想領養貓被愛貓人士要求「裝防護欄」 網好奇：要準備油壓剪逃生？

現代人流行養毛孩子，不過日前有位網友表示，他想認養一隻貓咪來作伴，卻被要求家裡窗戶要加裝許多防護網，才可以跟愛貓人士看貓認養，這讓他疑惑「如果裝成這樣，家裡是不是要順便準備油壓剪？不然怎麼逃生？」對此，網友們看法不一，有人認為「是為了防止貓咪逃出去，養貓就是要這樣」，也有人認為「這樣等於違建」。

一名網友在PTT發文表示，他想養一隻貓咪來作伴，卻被愛貓人士要求「家裡窗戶得裝防護欄」，這讓他疑惑「家裡是不是要順便準備一支油壓剪，不然怎麼逃生？」

文章曝光後，有網友贊成裝防護網，「我家陽台和窗戶都有防護」、「窗戶用網片，加上長尾夾擋住，長尾夾打開就可以拿下來了」、「貓到陌生環境會想辦法逃出去，偏偏很多人像你一樣不信邪，不加裝寵物防護，等到貓真的鑽出紗窗後才在找」、「我覺得你不要養貓好了，養寵物要付出很多，牠們沒有像人類這麼聰明，防護網的用意是為了保護牠們，養貓就是這樣，你可以不要養，不然萬一貓溜出去，走失又變成浪貓了」、「我同學的貓就從7樓跳出去死了」。

也有網友反對安裝類似裝置，直言「路邊撿不就好了？這樣感覺人命不重要，貓命比較重要」、「如果愛媽、愛貓人士這麼多意見，路邊自己撈貓就好」、「養個貓還要把自己關進籠子嗎？」、「這些都是違建吧」、「乾脆花錢買吧，不用看人臉色，愛裝不裝隨便你」、「別找中途或愛媽，我朋友領養過，要接受無條件一直騷擾，那些領養條件也搞到我覺得用買的比較好」。