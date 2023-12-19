不肯走！小情侶逛街飛來「黏踢踢」小鳥 網急喊放回去：爸媽就在附近

白雪公主是妳？一名女網友在Dcard發文表示，和男朋友一起逛三井Outlet，坐在椅子上休息時，突然有小鳥飛到身上，且一直不肯離開，就這樣停在男朋友的手上，一旁也不見小鳥的家人，讓她好奇直呼「這種鳥是什麼鳥，可以養嗎？」

貼文一出，有過來人便認出，這隻黏人的小鳥正是「斑紋鳥」的幼鳥，「這種超可愛的，我也養兩隻，牠們很有靈性都學我講話，每天都會聽到牠們說『幹嘛』」、「沒記錯應該是斑紋鳥的幼鳥，小時候有養過，這種大小已經準備學飛了，會站在人家手上，不怕人的是別人養的，不可能是野生的，野生的看到人肯定逃跑」。

不過多數網友則推測，該幼鳥似乎正值學飛階段，牠的親屬很有可能就在附近，因此呼籲原PO趕緊將小鳥放回原處，「這是學飛菜鳥，不要隨便綁架啊！野鳥都不能養的，最好是讓牠們回到野外」、「牠是隻剛離巢的菜雞，身邊應該有親鳥戒護，請不要帶走牠，爸媽會傷心」、「妳給我放回去喔，人家父母在附近啦，找個安全地方爸媽就會去找了」、「我之前也撿到一隻學飛的，晚上了困在我的陽台，後來隔天早上就被親鳥帶走了」。

根據「中華民國野鳥協會」指出，野鳥救傷通報與收容的案例，絕大多是拾獲到剛離巢的幼鳥。許多鳥類的幼鳥剛離巢時，外觀圓短、可站立和短距離移動，但飛行能力較弱，習慣被動待在原地等待親鳥回來餵食，經常讓人誤以為不會飛。在自然少干擾的情形下，親鳥會引導待在地面的幼鳥，慢慢移動到安全的地方或就近育雛，是鳥類學習求生的重要過程。