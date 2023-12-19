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10多隻母雞下蛋卻不見 飼主驚見臭青母全身被網纏繞受困

中央社／ 新北19日電
新北市金山區李姓女子飼養母雞但近期卻不見雞蛋，雞舍旁又發現一條被網子纏繞受困的大蛇「臭青母」，李女懷疑雞蛋可能都被吞入蛇腹，在通報動保處後，「臭青母」已被帶走野放。（動保處提供）中央社
新北市金山區李姓女子飼養母雞但近期卻不見雞蛋，雞舍旁又發現一條被網子纏繞受困的大蛇「臭青母」，李女懷疑雞蛋可能都被吞入蛇腹，在通報動保處後，「臭青母」已被帶走野放。（動保處提供）中央社

新北市金山區兩湖里李姓女子養的母雞下蛋卻不見了，經查看，日前在雞舍旁水溝發現被網子纏繞受困的大臭青母，猜想雞蛋可能都被蛇吃了。經通報動保處帶回野放這條貪食蛇

新北市動保處今天發布新聞稿表示，在10月底接獲李姓女子通報，她飼養10多隻母雞，原本每天都可以撿拾雞蛋，但最近好幾天都沒看到雞蛋，心裡著實覺得非常奇怪。

李女說，經特別留意養雞場內的情形，日前巡場時突然聽見雞舍旁水溝發出異常沙沙聲響，經仔細翻找查看下，竟然發現是1條大蛇被網子纏住。

她表示，受困的蛇有好幾尺長，看了實在很嚇人，隨即打電話通報動保處協助處理。動保處獲報調派動保員李國良前往查看，確認落網的蛇俗稱「臭青母」，立即以安全蛇夾將蛇移入蛇籠內帶回三芝動物之家。

駐區獸醫謝弘斌表示，經檢查，這條臭青母體形壯碩且身體活動力良好，只是全身遭細網緊緊纏繞，無法自行脫困。由於野生蛇類非常容易受驚嚇，所以剪開細網時，動作上必須格外緩慢小心，才能避免傷害，經仔細去除細繩後，動保員再把蛇帶至山林內原生棲息地野放，重新返回大自然懷抱。

貪食蛇 雞蛋
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