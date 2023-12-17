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與酒同名 稀有冬候鳥「花雕」現蹤台南鳥友驚喜入鏡

中央社／ 台南17日電

近日鳥友間流傳在南部某濕地出現1隻台灣稀有冬候鳥「花雕」，吸引不少人前往想一睹風采，台南1名鳥友昨天前往守候，果真碰上花雕現蹤並拍到畫面，直呼很幸運。

台南市野鳥學會鳥友李正峰今天告訴中央社記者，花雕在台灣為稀有冬候鳥，少有出現紀錄，南部鳥友印象較深刻的，應是高雄茄萣濕地在2017年冬天曾出現1隻，近日鳥友間流傳有隻花雕飛到南部某濕地過冬，但又怕消息傳開，使花雕受到干擾，但仍有不少鳥友前往碰運氣。

李正峰表示，他昨天上午前往拍攝時，可能運氣還不錯，剛好發現這隻花雕飛到樹上，才有機會拍到照片，約只出現幾分鐘時間，這隻花雕身上有明顯白色花紋，仍是隻幼鳥，成鳥身上就沒有明顯白色花紋，整隻看起來黑黑的，因此又名「烏雕」，外觀與台灣留鳥林雕相似，不太容易辨識。

花雕（Aquila changa）並非保育類動物，但在台灣出現紀錄不多，相關資料很少，許多民眾對這個名字很陌生，近日有鳥友在社群網站上討論，還有人跟同名的酒類聯想在一起。

依據鳥友間流傳資料，花雕是一種大型猛禽，成鳥除了尾上覆羽帶一點白色，全身烏黑，而未成鳥則在肩羽、翼上覆羽及次級飛羽基部密布白斑，繁殖區分布於歐亞大陸從東歐往東至中國東北地區，冬季至南歐、中東地區、南亞、東南亞、中國東南沿海等地度冬，在台灣紀錄稀少，甚至被歸類為迷鳥。

濕地 台南 野鳥
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