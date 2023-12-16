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台東森林公園稀有嬌客 9隻黑面琵鷺現蹤覓食

中央社／ 台東縣16日電

台東森林公園最近出現罕見嬌客，9隻黑面琵鷺將嘴喙放進水中不停捕捉魚蝦，為了讓牠們飽餐，台東縣政府暫停附近工程，這也是台東出現黑面琵鷺最多紀錄。

日前台東市民鄭進文告訴中央社記者，森林公園內的小湖有9隻鳥不像白鷺鷥，一直將嘴喙放入水中左右晃動，很像是黑面琵鷺，於是用手機拍下。近日有鳥友前往觀察，確定是黑面琵鷺。台東縣政府農業處已通報生態檢核，並呼籲民眾勿干擾這批遠來的稀客。

鄭進文說，台東森林公園正進行整建工程，逐漸乾涸的荷花池有許多小魚、小蝦等生物曝露水面，吸引黑面琵鷺覓食，森林公園生態環境好，這次能看到大群的黑面琵鷺，相當驚喜，希望這批稀客每年都來台東，讓大家欣賞到牠們美麗的身影。

台東縣政府農業處林業保育科長李志鵬今天接受中央社記者電訪表示，黑面琵鷺以往在卑南溪出海口較有機會發現，森林公園首次有貴客光臨，而且一次就來9隻，確實令人驚喜，施工單位也已經向農業處通報生態檢核，暫停工程讓牠們盡情地覓食。

他說，森林公園是國家級溼地，生態原本就很豐富，由於目前正在施工，呼籲民眾若要拍攝或觀賞，請在圍籬的警戒線外，以免造成干擾，讓牠們安心過冬。

莊姓鳥友表示，往年來台東的黑面琵鷺都只有零星數量，2016年最多紀錄到5隻，這次一口氣來了9隻，打破歷年紀錄。

台東縣野鳥學會解說員許宸表示，黑面琵鷺遷徙經過台東，剛好看到森林公園的環境跟食物，就停下來覓食，其實在生活周遭就能輕易的觀察到鳥類，人們應該要保護好、對待好鳥類，鳥也能透過自然運作為環境有所貢獻，若透過正確觀念傳達給有興趣了解的大眾，會是非常棒的一種環境教育。

台東 黑面琵鷺 森林公園
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