差點訓話...媽怨小學兒子為啥不寫作業 回頭看書包驚現「龐然巨物」傻了
爸媽們可能都遇過小孩從學校返家第一時間，不想寫作業，只想看電視、滑手機休息的狀況，但如果小孩是「逼不得已」不能寫作業，該如何是好？一名日本媽媽表示，她有一天突襲詢問就讀小學的兒子「有沒有開始寫作業」，但兒子相當無奈，還無聲指著自己的包包暗示無法打開，結果她回頭一看，竟發現兒子書包上躺著「龐然巨物」，感到又氣又好笑，貼文曝光後吸引超過17萬人按讚。
X平台網友Namiso發文表示，她問上小學的兒子「你有寫作業了嗎？」，本來以為可以得到肯定的答案，但兒子聽到一臉無奈，還無聲指向自己書包，彷彿在暗示「真的不是我偷懶，我是因為某些原因無法完成作業」。
接著該名網友循著兒子的目光，回頭看向書包，發現自家貓咪竟躺在書包上，一臉理所當然地霸佔小主人的書包，讓她覺得超級無言，也發文表示，當看到這幕場景，就懂了為何兒子不能寫作業。
貼文曝光後引發熱議，吸引超過17萬人按讚，許多人打趣留言，「啊，這也是沒辦法的事了，同意！」、「如果妳兒子說『我因為貓的原因不能完成作業』，老師可能會原諒」、「不能違抗猫大人吧」、「好可愛，書包背部可能很舒服吧」。
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言