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差點訓話...媽怨小學兒子為啥不寫作業 回頭看書包驚現「龐然巨物」傻了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名日本媽媽疑惑兒子為何遲遲不寫作業，回頭一看書包上出現龐然巨物。圖／擷自X平台
一名日本媽媽疑惑兒子為何遲遲不寫作業，回頭一看書包上出現龐然巨物。圖／擷自X平台

爸媽們可能都遇過小孩從學校返家第一時間，不想寫作業，只想看電視、滑手機休息的狀況，但如果小孩是「逼不得已」不能寫作業，該如何是好？一名日本媽媽表示，她有一天突襲詢問就讀小學的兒子「有沒有開始寫作業」，但兒子相當無奈，還無聲指著自己的包包暗示無法打開，結果她回頭一看，竟發現兒子書包上躺著「龐然巨物」，感到又氣又好笑，貼文曝光後吸引超過17萬人按讚。

X平台網友Namiso發文表示，她問上小學的兒子「你有寫作業了嗎？」，本來以為可以得到肯定的答案，但兒子聽到一臉無奈，還無聲指向自己書包，彷彿在暗示「真的不是我偷懶，我是因為某些原因無法完成作業」。

接著該名網友循著兒子的目光，回頭看向書包，發現自家貓咪竟躺在書包上，一臉理所當然地霸佔小主人的書包，讓她覺得超級無言，也發文表示，當看到這幕場景，就懂了為何兒子不能寫作業。

貼文曝光後引發熱議，吸引超過17萬人按讚，許多人打趣留言，「啊，這也是沒辦法的事了，同意！」、「如果妳兒子說『我因為貓的原因不能完成作業』，老師可能會原諒」、「不能違抗猫大人吧」、「好可愛，書包背部可能很舒服吧」。

原來是該名網友的貓咪躺在書包上，令兒子無法打開書包寫作業，讓不少人笑翻直言，「不能違抗猫大人吧」。圖／擷自X平台
原來是該名網友的貓咪躺在書包上，令兒子無法打開書包寫作業，讓不少人笑翻直言，「不能違抗猫大人吧」。圖／擷自X平台

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