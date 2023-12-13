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【動物冷知識】霸氣全失？研究發現霸王龍有這器官 一張嘴「看不見牙」

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？近期研究表示，霸王龍居然是有嘴唇的嗎？

他們有嘴唇跟沒嘴唇有差嗎？今天一起來看看古代的動物冷知識吧！

旋齒鯊屬於軟骨魚，他們不易留下化石，目前只能從他們的牙齒來拼湊出他們的大概模樣。 目前普遍認為的模樣是他們的旋齒應是長在下顎，這可能與當時獵物大多擁有硬殼有關，代表為菊石！

菊石是一種具有貝殼的頭足綱動物，當旋齒鯊咬住菊石時，再闔上雙顎，利用下顎的旋齒將菊石內部的軟體部分往自己的嘴裡拖跩，於是他們又被稱為「菊石開罐器」！




卡羅萊納屠夫鱷是現代鱷魚的遠古祖先，他們是生活在二億三千一百萬年前的陸棲鱷魚，比恐龍出現的還早，是恐龍出現之前的地球霸主！體長將近3公尺，但他還可以長得更大！

科學家認為這段時間內所發現的化石對於研究非常重要的，因為它們記錄鱷形超目（crocodylomorphs）和獸腳類恐龍，在三疊紀時期的存在，為了適應環境生存而進化到今天的鱷魚和鳥類的形式。

卡羅萊納屠夫鱷是世界上最早，規模最大的鱷形超目（crocodylomorphs）之一，這一新發現，把古代肉食動物的時間又往前推移了。




2023年3月30日熱騰騰的研究，在美國與英國的研究人員發表於《科學》（Science）中表示，起初被認為與鱷魚沒有嘴唇相同的霸王龍，他們的牙齒受損程度卻遠低於鱷魚，且霸王龍牙齒大多能維持12個月，然後換牙，週期比鱷魚長，因此研究人員表示是霸王龍可能有嘴唇！

所以霸王龍可能不像影視作品中，牙齒霸氣外露的形象，而是更接近於科莫多巨蜥那樣的閉上嘴巴可以完全隱藏牙齒的模樣！

資料連結：1234

鱷魚 恐龍 化石
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