聽新聞
test
0:00 / 0:00
【動物冷知識】霸氣全失？研究發現霸王龍有這器官 一張嘴「看不見牙」
哈囉大家好，我是帽帽！
你知道嗎？近期研究表示，霸王龍居然是有嘴唇的嗎？
他們有嘴唇跟沒嘴唇有差嗎？今天一起來看看古代的動物冷知識吧！
旋齒鯊屬於軟骨魚，他們不易留下化石，目前只能從他們的牙齒來拼湊出他們的大概模樣。 目前普遍認為的模樣是他們的旋齒應是長在下顎，這可能與當時獵物大多擁有硬殼有關，代表為菊石！
菊石是一種具有貝殼的頭足綱動物，當旋齒鯊咬住菊石時，再闔上雙顎，利用下顎的旋齒將菊石內部的軟體部分往自己的嘴裡拖跩，於是他們又被稱為「菊石開罐器」！
卡羅萊納屠夫鱷是現代鱷魚的遠古祖先，他們是生活在二億三千一百萬年前的陸棲鱷魚，比恐龍出現的還早，是恐龍出現之前的地球霸主！體長將近3公尺，但他還可以長得更大！
科學家認為這段時間內所發現的化石對於研究非常重要的，因為它們記錄鱷形超目（crocodylomorphs）和獸腳類恐龍，在三疊紀時期的存在，為了適應環境生存而進化到今天的鱷魚和鳥類的形式。
卡羅萊納屠夫鱷是世界上最早，規模最大的鱷形超目（crocodylomorphs）之一，這一新發現，把古代肉食動物的時間又往前推移了。
2023年3月30日熱騰騰的研究，在美國與英國的研究人員發表於《科學》（Science）中表示，起初被認為與鱷魚沒有嘴唇相同的霸王龍，他們的牙齒受損程度卻遠低於鱷魚，且霸王龍牙齒大多能維持12個月，然後換牙，週期比鱷魚長，因此研究人員表示是霸王龍可能有嘴唇！
所以霸王龍可能不像影視作品中，牙齒霸氣外露的形象，而是更接近於科莫多巨蜥那樣的閉上嘴巴可以完全隱藏牙齒的模樣！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言