壽山動物園與頑皮世界 推耶誕跨年限時優惠

南台兩大動物園合作推耶誕暨跨年優惠。即日起憑高雄壽山動物園全票至台南「頑皮世界」購票可折抵40元、半票折抵20元；持「頑皮世界」門票前往壽山動物園享餐飲消費9折。

去年10月台南頑皮世界野生動物園的水豚家族入住壽山動物園「水豚山屋」，並順利產下「卡哇依」水豚寶寶，為感謝大小朋友對水豚的喜愛，這次與「頑皮世界」共推耶誕暨跨年優惠活動。

高雄市觀光局長高閔琳說，壽山動物園「新動物園運動」，以「動物的自由之地」、「親子的同樂天堂」及「無障礙空中漫步長廊」為三大設計重點，積極與其他友園洽談動物保育交流合作。

為迎接超萌水豚君，「新動物園運動」將原封閉獸舍開窗、呼應壽山意象打造成山屋；山屋的百葉窗和天井設計讓風流動、引光入室，除提供動物遮風避雨環境，別出心裁設計更讓民眾一窺動物房間機會。即將滿1歲的可愛小水豚不時會跟著爸媽出現在山屋或池畔，在觀察廊道內也有機會近距離巧遇。

頑皮世界野生動物園總經理張維銘提到，頑皮世界去年底首次舉辦「大統領選拔賽」即由水豚拔得頭籌，目前正進行第二屆選拔，結果將在明年1月初揭曉；很開心暑假期間壽山動物園舉辦的十大動物明星票選，來自頑皮世界的水豚就榜上有名。

觀光局今天新聞稿表示，即日起至明年1月底，持壽山動物園全票至頑皮世界購票可折抵40元、半票折抵20元；憑頑皮世界票根或QR code內到壽山動物園，享「入入選物店」、「啵得廚房」餐飲消費9折；或平日持頑皮世界門票至「光室咖啡」任點1份主餐可免費兌換1杯百元飲品（1張門票限兌換1杯，超過補差額）。

即日起兩大動物園除推雙園期間限定優惠外，也在雙方紀念品店互設商品專區；讓喜愛動物遊客不管在哪都可購買到兩個園區特色商品，更可作為特別耶誕禮物送給家人或親朋好友。