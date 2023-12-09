梅花鹿密度高影響植物園生態 尋好設計找共存之道

恆春熱帶植物園內梅花鹿密度過高，影響植物生態，為尋求共存空間之道，徵求學生團隊創意發想，其中台中科大創意商品設計系作品「竹籠」獲金獎，用竹材製成圍籬，兼具美感與功能性。

農業部林業試驗所發布新聞稿表示，為解決恆春熱帶植物園內梅花鹿密度過高對植物生態造成影響的困境，農業部林業試驗所與農業部林業及自然保育署合作，聯名參與「第八屆新一代設計產學合作專案」，為植物園的梅花鹿共存設施一同腦力激盪。

專案金獎由國立台中科技大學創意商品設計系團隊獲得，作品「竹籠」是從棋盤腳的花、果為造型發想，並用竹材製作而成的圍籬，造型具美感且融入植物園環境，兼顧功能和實用性。

林試所恆春研究中心主任洪聖峰表示，由近年的地被監測結果可知，圍籬內、外的地被覆蓋度在1年內的增減面積可相差近10倍，圍籬雖能有效保護植物免於梅花鹿的啃食，但森林生態系的恢復需要漫長的時間。

林業試驗所恆春研究中心與林業及自然保育署屏東分署共同管理恆春熱帶植物園（墾丁國家森林遊樂區），面對近年園區內高密度梅花鹿族群影響植物的生態議題，2單位於2021年6月至2022年8月期間，透過媒合平台徵求設計系學生團隊的創意發想。

入圍作品類型包含圍籬、樹皮保護設施、磨角設施、誘捕籠結合生態議題推廣等多樣方案。

林業試驗所表示，此專案由經濟部主辦、台灣設計研究院執行，恆春研究中心及屏東分署共同出題「墾丁森林遊樂區動植物生態共存設施之設計」，希望藉由參與團隊的創意，設計出植物園與梅花鹿共存的空間。

林業試驗所指出，專案以作出符合美學、動物行為及植物保護功能的圍籬實體模型及樹皮保護措施，或其他可解決梅花鹿生態議題方案。