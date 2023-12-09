雲林2濕地生態豐富 發現魚類新物種

雲林縣府發表成龍及椬梧濕地今年物種調查成果，秋季鳥類多樣性增加，發現未鑑定分類魚類新物種，為保護濕地生物多樣性，將舉辦多場說明會，鼓勵農漁民申請濕地標章，以友善方式種植、養殖，藉標章協助農漁民推廣產品。

成龍及椬梧濕地年度物種調查成果，觀察到黑面琵鷺、魚鷹、黑嘴鷗等50種鳥種，秋季鳥類多樣性較以往增加；水生物種記錄到淡網紋裸胸鯙、波路荳齒蛇鰻等22種，發現未鑑定分類的河口青鱂魚類新物種。

植物有苦檻藍等15種原生種與18種歸化種，過往記錄稀有植物宜蘭莞草及雲林莞草今年未發現，縣府農業處森林保育科長張文東表示，可能與採樣調查區域有關，後續待觀察。

過往濕地復育與地方農產業發展常產生衝突，為讓生態與產業共好，縣府鼓勵農漁民申請內政部核發濕地標章，日前舉辦首場說明會，邀請農業部研究員、嘉義大學分享標章商品加值效益。

農業處副處長蔡耿宇表示，首場獲很好回饋，參與民眾對濕地不再局限衝擊產業負面印象，明年將持續舉辦標章驗證說明會，邀請學校、社區一同認識濕地多元功能與價值。縣長張麗善說，農漁民若有產銷履歷或實行友善種植、養殖方式，取得濕地標章驗證確保養殖商品來自高度生態保護意識的地區，提高市場競爭力，將對蝦、魚、貝及海草等水產養殖商品帶來新價值，兼顧在地產業生計與生態保育效益。