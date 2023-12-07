影／小天鵝現身七股！鳥友爭睹風采 鄉間小路「大砲伺候」超熱鬧

罕見冬候鳥小天鵝現身台南七股，鳥友不必遠赴中北部就能一睹風采，台南市野鳥學會上月底公布訊息後，吸引鳥友「追鳥」，但3隻小天鵝四處覓食，待的地點並不固定，有些地方甚至人車難及，今天卻驚喜發現，牠們出現在海寮碼頭附近路旁一處魚塭，鳥友互相通報，現場架起「大砲」相機伺候，鄉間小路熱鬧滾滾。

小天鵝雖然是候鳥，但台灣並不在度冬的固定遷徙路線上，造訪台灣的多是迷鳥，相當少見，但今年包括新北金山、苗栗通霄、台中高美濕地及花蓮秀姑巒溪都有鳥友目擊的記錄，鳥友黃永豐說，4年前曾在將軍青鯤鯓看過，但距離很遠，這次在七股發現的小天鵝真的很親民。

黃永豐說，小天鵝的身長大概有115公分至140公分，體重從3400公克到7800公克不等，公母體型類似，公鳥全身白色的羽毛，上嘴黃色、下嘴和嘴端、腳掌都是黑色，容易與大天鵝搞混，分辨的點在於黃色嘴喙部分，不超過鼻孔的就是小天鵝。