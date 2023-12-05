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果園雞隻嚇到住樹上 苗栗逞凶石虎終落網
苗栗縣公館油甘觀光果園利用果園飼養放山雞，近來屢遭石虎侵擾獵食，雞隻被嚇到不敢回雞寮住，夜間都棲息在油甘果樹上，蔚為奇觀；歷經多次誘捕，昨天一早「凶手」終落網，還被大雨淋成落湯雞，經獸醫鑑定為公石虎，身體健康，由台灣石虎保育協會帶離收容。
油甘觀光果園雞隻近來持續被石虎侵擾蒙受損失，上月22日果園負責人涂習麟通報縣府農業處架設生態攝影機，民間保育團體也前來設置捕獸籠，但每隔2、3天還是有雞隻遭石虎叼走，期間雖然拍到石虎蹤影，也意外捕獲一隻食蟹獴，卻遲未捕獲逞凶的正主。
涂習麟說，之前捕獸籠都擺設在圍籬內和石虎出沒路徑上，但都抓不到牠，前天發現又損失一隻雞，還被叼出圍籬外，沿著掉落的雞毛尋找，最後在圍籬外約50公尺草叢找到雞隻屍體，便將捕獸籠移該處，結果昨天一早去看就發現已落網石虎。
「終於可以鬆一口氣！」他說，由於之前生態攝影機拍到的石虎體態肚子較大，懷疑是懷孕母石虎，但昨天落網的卻是公石虎，不排除還有漏網石虎會再來侵擾。
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