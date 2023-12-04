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石虎在我家 西湖4農家拍到

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
農業部苗栗區農業改良場今年輔導西湖鄉11戶有機農家，25公頃加入石虎生態給付行列，也拍到石虎現蹤。圖／苗栗縣政府提供
農業部苗栗區農業改良場今年輔導西湖鄉11戶有機農家，25公頃加入石虎生態給付行列，也拍到石虎現蹤。圖／苗栗縣政府提供

農業部苗栗區農業改良場今年輔導西湖鄉11戶有機農家，25公頃加入石虎生態給付行列，石虎友善棲地由點拓展成面，縣府統計近7個月有4戶拍到石虎，農改場近日將發表「石虎在我家」的成果。

石虎是台灣生態保育指標重要物種，苗栗縣是最重要棲地，縣府2019年結合農業部林業及自然保育署，辦理「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，以保育石虎為對象給付生態薪水，其中，生態給付部分，過去農家單打獨鬥，友善石虎棲地分散，苗栗農改場今年輔導西湖鄉11戶、25公頃加入，由點擴展成面。

縣府農業處自然生態保育科統計，西湖鄉友善農地前年16公頃、去年19公頃，今年因此大幅增加到28公頃，農家人數也從15人、17人，到26人，更令人高興的是今年5月以來，11處農地監測拍到石虎，其中5戶有機農戶，苗栗農改場輔導的有4戶。

苗栗農改場指出，石虎因棲地接近人類，環境破碎化，面臨生存的威脅，農改場國土綠網團隊建置國土生態友善示範場域，輔導西湖鄉11家有機友善農場，申請石虎生態給付，並建置生態廊道，展現兼具生產、生態及生活的友善農業模式。

苗栗農改場長呂秀英說，11家示範場域農戶，生產作物有柑橘類、南瓜、稻米、高梁、草莓，及咖啡、苦茶等，陸續監測石虎及多種保育類動物現蹤，驗證「環境友善，石虎再現」，後天將在西湖鄉多多龍有機農場辦理「石虎在我家」輔導成果發表暨農產品展示會。

石虎 農改場 農業部
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