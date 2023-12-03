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寵物登記有幽靈戶？ 動保處：每年清查

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市犬貓登記數量高達31萬，議員質疑數量龐大與實際情形不符。圖／新北市動保處提供
新北市犬貓登記數量高達31萬，議員質疑數量龐大與實際情形不符。圖／新北市動保處提供

新北市貓狗登記31萬筆，有飼主近日陳情家中小狗走失被尋獲，卻因晶片資料登記在上個飼主要不回。議員質疑犬貓比率已經接近新北市一成人口，平均每十多人就有1隻，比例不符常理，恐導致亂象叢生，要求落實寵物登記除戶與移轉清查。動保處回應，已除戶1萬1165筆，每年清查。

市議員黃淑君指出，新北市明年編列168萬元建立寵物行政管理系統，但目前犬隻登記18萬筆、貓13萬筆，質疑犬貓比率已經接近新北市一成人口，明顯與現實不符。

近日民眾陳情愛犬走失，事後其他人撿到掃描晶片，卻發現登記在前飼主，導致現任失主無法認領，甚至前主人得知此事，再也不願歸還給現任主人，亂象叢生。

黃淑君認為，舊飼主可能無辜挨罰，新飼主未登記也會有疫情管控等疏漏，很多寵物被認養後，仍登記在當初協助照顧的愛爸、愛媽身上，要求市府應加強落實稽查。

動保處長楊淑方表示，動保處在2021年結合中央寵物登記網系統維護廠商大量清查，已針對2016年以前登記飼主清查，並除戶1萬1165筆，持續配合每年狂犬病疫苗注射通知進行清查。也與動物醫院與所有寵物殯葬業者合作，設立寵物登記站，在第一時間由動物醫院或寵物殯葬業者協助飼主辦理死亡寵物除戶業務。

動保處統計新北市近3年犬貓登記數字，2021年新增登記數5萬8885，2022年新增3萬2941，2023年至10月份增2萬6966，有逐年減少趨勢。

楊淑方解釋，近年來犬貓數量確實明顯減少，主因在於民眾飼養寵物類別除犬貓，開始轉移到鳥、兔、蛇、龜、鼠，新北市去年也推出動物基礎飼養指引，讓新手飼主快速入門，讓每隻寵物都能夠得到妥善照顧。

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