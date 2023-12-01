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蓮池潭餵烏龜 引來巨鼠

聯合報／ 記者王勇超宋原彰／高雄報導
蓮池潭畔常有老鼠出沒，甚至會與烏龜爭搶遊客投餵的飼料。圖／投訴人提供
蓮池潭畔常有老鼠出沒，甚至會與烏龜爭搶遊客投餵的飼料。圖／投訴人提供

民眾投訴高雄蓮池潭大白天有老鼠出沒，甚至還會與水鳥、烏龜、魚類爭搶遊客投餵飼料，晚上成群出現潭畔草地，老鼠是漢他病毒媒介，希望市府正視。高市觀光局說，公園餵食動物會吸引老鼠覓食，將派人巡視勸導，如不聽勸阻最高可罰6000元。衛生局指高雄今年有2例漢他病毒，但與蓮潭無地緣關係。

「大白天怎麼會有老鼠，太嚇人了」，民眾向聯合報投訴，發現許多家長帶幼童到蓮池潭觀光時會到潭畔小賣店買魚飼料餵烏龜和魚，看到成群魚龜聚集吃飼料，樂得放聲大笑，但掉落的飼料卻引來「鼠患」。

投訴人說，老鼠不只一隻，多數長得又肥又大，且白天大搖大擺現身，遊客驅趕也不理會，根本不怕人，晚上更肆無忌憚，成群出沒在潭畔草地，由於老鼠是漢他病毒傳染媒介，希望市府正視。

觀光局說，依「高雄市公園管理自治條例」，市區公園禁止餵食動物，避免製造髒亂引來老鼠覓食，違者可處1000元以上，6000元以下罰鍰，觀光局將加強巡查蓮池潭周邊，勸導民眾並增設告示，不聽勸阻者，立即依法裁罰。遊客如發現民眾餵食，可隨時向現場管理人員反映。

高市衛生局說，高雄市今年迄今有兩例漢他病毒感染確診案，經疫調顯示無蓮潭地緣關係。漢他病毒症候群是病媒傳染病，降低病媒密度是預防漢他病毒的方法。

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