邊境牧羊犬車禍骨折…竟遭主人出售換20公斤豬肉 好心女救回重獲新生

寵物犬受傷，身為主人不但見死不救，還把它賣走換豬肉！大陸內蒙古自治區1個邊境牧羊犬日前不幸遇上車禍受傷骨折，主人得知後不但沒有帶它求醫，還把它帶到豬肉攤，與店家交換了40斤（約20公斤）豬肉。1名好心女子得知受傷邊牧即將成為他人的腹中大餐，決定自掏腰包把它買下，帶回家細心照顧，狗狗休養過後也恢復健康，還改了新名字，成為女子家中新成員重獲新生。

大陸傳媒報導，內蒙古東部呼倫貝爾市1隻噴射白色邊境牧羊犬日前遇上車禍，腿部不幸受傷骨折。主人發現後不但沒有帶邊牧接受治療，更把它帶到豬肉攤，和店家交換了40斤豬肉便徑自離去。邊牧「被賣」後，成為「罕見產品」，面臨被宰殺吃進他人肚裡命運。

劉女指從來沒養過狗，但不忍邊牧面臨被宰殺命運。（微博影片截圖）

當地1名劉姓女子得知消息，決定自掏腰包買下邊牧，「從來沒養過小狗，但是看見這個小狗真的於心不忍，完了就什麼都沒想，就把它救下來了」。劉女孩把邊牧帶回家中細心照顧，讓她欣慰的是，狗狗經過休息後，隔天已能站得起來，相信傷勢能夠復原。

目前劉女孩已決定收養邊牧，為它改了新名字，成為家中一份子，「從那天開始它就獲得新生了，管它叫『新新』」。

劉女孩救回邊牧的故事被傳媒報導及分享至社交平臺後，引來不少大陸網友留言。有人狠斥前主人行為冷血，「主人做個人吧！邊牧這麼聰明你真捨得，搞不好比你智商是高」、「第一次聽到用狗換肉」、「販賣狗肉是違反國家動物防疫法的，監管部門」。亦有別人大讚劉女善舉，「可憐的狗狗，得虧遇到好心人」、「重獲新生，因禍得福」。

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文章授權轉載自《香港01》