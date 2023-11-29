聽新聞
test
0:00 / 0:00
【動物冷知識】超問號形容語「快樂得像顆蛤仔～」 來源根本地獄哏
哈囉大家好，我是帽帽！
有一句英文片語是「As happy as a Clam」，意思是像蛤仔一樣快樂。
蛤？蛤仔哪裡快樂了？
今天讓我們一起來看動物英語小教室！
害群之馬的英文是「Black sheep」，明明說是馬，英文卻是sheep羊？
這裡的Black Sheep其實是指一群白羊中的唯一一隻黑羊。
羊毛的白毛並不是白化病引起的，而是一種常見的顯性基因引起的，黑毛則是隱形基因，因此如果一隻公白羊與一隻母白羊都是黑色雜合子，那他們的羔羊中可能會有四分之一是黑色的。
黑羊的黑毛相較白毛更難上色，所以黑羊也被視為負面的意思。
「Fat cat」是一個政治術語，最初被用來描述政治捐助者，也稱為天使或有錢人。 後來「fat cat」被認為是「漏洞百出、嚴重腐敗的競選財務體系」的象徵。
「As happy as a Clam」意思是快樂如蛤，但是蛤仔到底有什麼快樂？汝非蛤、焉知蛤之樂？
其實這句英文片語完整的說法是「as happy as clam at high tide」，像漲潮時的蛤仔一樣快樂！
為什麼蛤仔漲潮時快樂，退潮就不快樂了？
因為退潮時人類就會去海灘撿蛤仔回去吃啊，所以還在蛤仔自然不快樂！
嗯嗯，看完解釋後感覺更不快樂了，根本是幸災樂禍吧🥲
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言