快訊

三重偵查佐涉嫌「洩民眾個資給徵信社」 新北地檢指揮警政署、市警局搜索

林智堅發文了！喊新竹要大車站 否則大新竹輕軌會延誤

Bug訂單「全數認帳」後反悔…飯店不認全取消 北市消保官說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【動物冷知識】超問號形容語「快樂得像顆蛤仔～」 來源根本地獄哏

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

有一句英文片語是「As happy as a Clam」，意思是像蛤仔一樣快樂。

蛤？蛤仔哪裡快樂了？

今天讓我們一起來看動物英語小教室！




害群之馬的英文是「Black sheep」，明明說是馬，英文卻是sheep羊？

這裡的Black Sheep其實是指一群白羊中的唯一一隻黑羊。

羊毛的白毛並不是白化病引起的，而是一種常見的顯性基因引起的，黑毛則是隱形基因，因此如果一隻公白羊與一隻母白羊都是黑色雜合子，那他們的羔羊中可能會有四分之一是黑色的。

黑羊的黑毛相較白毛更難上色，所以黑羊也被視為負面的意思。




「Fat cat」是一個政治術語，最初被用來描述政治捐助者，也稱為天使或有錢人。 後來「fat cat」被認為是「漏洞百出、嚴重腐敗的競選財務體系」的象徵。




「As happy as a Clam」意思是快樂如蛤，但是蛤仔到底有什麼快樂？汝非蛤、焉知蛤之樂？

其實這句英文片語完整的說法是「as happy as clam at high tide」，像漲潮時的蛤仔一樣快樂！

為什麼蛤仔漲潮時快樂，退潮就不快樂了？

因為退潮時人類就會去海灘撿蛤仔回去吃啊，所以還在蛤仔自然不快樂！

嗯嗯，看完解釋後感覺更不快樂了，根本是幸災樂禍吧🥲


參考連結：123

想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

相關新聞

鄰居在院子遛「棕色藏獒」！她見對方1手勢驚覺怪怪的 近看傻住：根本不是狗

到底是什麼生物？一名女子坐在車內等老公來開車，結果從後照鏡看到一個毛茸茸身影，以為是鄰居養的大型犬像是藏獒之類的狗，結果看到鄰居竟然比出奇怪的手勢，這才發現那隻棕色毛茸茸的狗狗根本不是狗。

【動物冷知識】超問號形容語「快樂得像顆蛤仔～」 來源根本地獄哏

照哈囉大家好，我是帽帽！ 有一句英文片語是「As happy as a Clam」，意思是像蛤仔一樣快樂。 蛤？蛤仔哪裡快樂了？ 今天讓我們一起來看動物英語小教室！

給貓咪吃魚罐頭就會養出挑食喵？盤點最常見貓咪迷思TOP3

貓都記得你對牠做過什麼事喔，哪個迷思令你出乎意料呢？

以為自己還小！「182公分巨熊汪」壓把拔腿上饋修 比人大隻網驚：哪來的灰熊

內心永遠都還是個小孩。日本一隻長達182公分、體重超過90公斤的高加索犬「Yogi」，最喜歡的地方就是主人的腿上。由於Yogi的身形太過龐大，一個人就能佔據整個沙發，讓其他人沒辦法坐下。每當看到主人在沙發上休息，Yogi就會興奮的壓在身上，超巨大的身形被網友笑說根本就是熊～

她幫愛貓報名寵物模特大賽「被嫌太醜不上相」！網見本尊笑到崩潰：難怪落選

大家都來評評理。一名飼主幫自家愛貓報名寵物用品模特兒試鏡大會，結果沒想到竟被主辦當場拒絕，說貓咪長太醜不上相，她無奈PO出愛貓的照片，詢問廣大網友「我家貓咪是不是真的很醜」，結果吸引不少網友留言熱議。

收編黑汪「3年內全身褪色」變另一隻狗！同伴嚇到不認識 帶去檢查好吃驚：超珍貴

到底是發生什麼事情？一名女子領養了一隻擁有澳洲牧羊犬血統的米克斯狗狗，養了三五年結果牠竟然整隻狗褪色成另一隻狗，就連牠的同伴都認不出來嚇壞，帶去給獸醫檢查卻發現沒有生病，反而是很珍貴罕見的變色毛髮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。