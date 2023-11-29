【動物冷知識】超問號形容語「快樂得像顆蛤仔～」 來源根本地獄哏

哈囉大家好，我是帽帽！

有一句英文片語是「As happy as a Clam」，意思是像蛤仔一樣快樂。

蛤？蛤仔哪裡快樂了？

今天讓我們一起來看動物英語小教室！









害群之馬的英文是「Black sheep」，明明說是馬，英文卻是sheep羊？

這裡的Black Sheep其實是指一群白羊中的唯一一隻黑羊。

羊毛的白毛並不是白化病引起的，而是一種常見的顯性基因引起的，黑毛則是隱形基因，因此如果一隻公白羊與一隻母白羊都是黑色雜合子，那他們的羔羊中可能會有四分之一是黑色的。

黑羊的黑毛相較白毛更難上色，所以黑羊也被視為負面的意思。









「Fat cat」是一個政治術語，最初被用來描述政治捐助者，也稱為天使或有錢人。 後來「fat cat」被認為是「漏洞百出、嚴重腐敗的競選財務體系」的象徵。









「As happy as a Clam」意思是快樂如蛤，但是蛤仔到底有什麼快樂？汝非蛤、焉知蛤之樂？

其實這句英文片語完整的說法是「as happy as clam at high tide」，像漲潮時的蛤仔一樣快樂！

為什麼蛤仔漲潮時快樂，退潮就不快樂了？

因為退潮時人類就會去海灘撿蛤仔回去吃啊，所以還在蛤仔自然不快樂！

嗯嗯，看完解釋後感覺更不快樂了，根本是幸災樂禍吧🥲



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