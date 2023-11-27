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「空中的狗」栗翅鷹流浪1年多 新北動保處尋失主

中央社／ 新北27日電
1隻栗翅鷹已在新店水源高架下方流浪1年多，因牠身上有腳環，日前經馴鷹協會誘捕成功交給新北動保處，盼透過腳環公告找到原飼主。（動保處提供） 中央社
1隻栗翅鷹已在新店水源高架下方流浪1年多，因牠身上有腳環，日前經馴鷹協會誘捕成功交給新北動保處，盼透過腳環公告找到原飼主。（動保處提供） 中央社

因為服從性高且超黏主人的栗翅鷹，又被稱為「空中的狗」，已在新店水源高架下方流浪1年多，日前經馴鷹協會誘捕成功交給動保處收容，目前透過腳環公告希望尋找到原飼主。

新北市政府動物保護防疫處發布新聞稿表示，日前接獲中華民國馴鷹協會送交1隻栗翅鷹，這隻走失的栗翅鷹已經在新店水源高架下方自行車道附近生活盤旋1年多，經馴鷹協會誘捕成功後暫時交由動保處收容照護。

動保處表示，栗翅鷹又稱為哈里斯鷹，是台灣可合法飼養的5種老鷹之1，主要生長在美洲，因為服從性高超黏主人，又被稱為「空中的狗」，在台灣可以買賣，因此近年來想要養鷹的民眾會先入門飼養栗翅鷹。

動保處表示，經檢視，栗翅鷹身上僅有固定腳環，並無腳絆、腳帶、肩背帶等物品，健康狀況良好且無毛滴蟲，馴鷹協會鷹友已協助進行體外寄生蟲的驅蟲，並替其配戴上全新腳絆、腳帶、短繩等。

動保處表示，已上網公告腳環編號尋找原飼主，希望有在新店區附近遺失栗翅鷹1年以上的鷹友，帶著相關證明及腳環編號前往動保處核對領回。

馴鷹協會會長陳建宏表示，雖然國內目前可以合法飼養栗翅鷹，但這類猛禽為外來種，如果飼養不當或放飛遺失至野外，將可能襲擊路過民眾或造成野外生態浩劫。因此，如不慎遺失這類特殊寵物，可盡速通知馴鷹協會或通知動保處，大家一起幫忙尋找，避免後續在外大量繁殖造成生態問題。

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