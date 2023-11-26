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多次落難 遊隼「二寶」命喪鳥網

聯合報／ 記者游明煌／新北報導
遊隼「二寶」命運多舛，曾2度獲救但日前被發現掛鳥網死亡。圖／新北市動保處提供
遊隼「二寶」命運多舛，曾2度獲救但日前被發現掛鳥網死亡。圖／新北市動保處提供

新北市瑞芳酋長岩45公尺峭壁，2年多前一對遊隼育雛3隻幼鳥，其中「二寶」滑落巢邊摔斷翅膀，台灣猛禽研究會救治康復後野放，今年6月在宜蘭撞玻璃受傷，二度獲救後裝上衛星發報器，希望能研究牠野放後的行蹤。沒想到日前發現訊號不動了，找到牠時已掛在鳥網死亡。

台灣猛禽研究會說，「命運多舛的遊隼，在牠短短2年多壽命裡，告訴了我們遊隼在國內的生存難題。」

新北動保處長楊淑方表示，2021年接獲基隆鳥會通報，動保處派員救援二寶送台灣猛禽研究會醫治，如今掛鳥網慘死很令人痛心，動保處對轄內持續加強稽查，如有不法將依野保法法辦。

基隆鳥會理事長沈錦豐說，2年多來二寶遭遇，身為曾近距離接觸的當事者，真的充滿很多複雜情緒，很難形容，只盼「二寶好走」。

台灣猛禽研究會表示，當年野放時在牠腳上繫上一個金屬腳環與色環「綠03」，基隆鳥會後來觀察和手足一同飛行爭食，重回原家庭，但從此失去下落。

今年6月，宜蘭防疫所通報撞傷在頭城鎮拾獲，腳環確認是二寶，二度救治時發現血汞含量高達人類容許值的45倍，後來裝上衛星發報器追蹤。

台灣猛禽研究會表示，11月下旬研究員發現訊號連2天沒移動，最後在苗栗山區雜木林的捕鳥網找到屍體，旁邊還有大冠鷲、鳳頭蒼鷹與夜鷹3屍體，是否非法獵捕，已通報相關單位調查。

台灣猛禽研究會說，牠歷經落巢骨折、疑似撞窗、重金屬汙染後，最後倒臥在鳥網中結束生命。

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