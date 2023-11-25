高雄茄萣濕地百隻黑琵現蹤 雁鴨大軍也趕抵

東北季風引路，茄萣濕地黑面琵鷺已陸續分批駕臨，高雄市工務局統計，截自11月7日，數量已達百隻，距離10月5日首隻黑琵現蹤剛滿1個月，雁鴨也破千隻相當壯觀。

高雄市工務局今天發布新聞稿表示，友善棲地使得國際候鳥們口耳相傳，紛紛來到茄萣濕地度冬，2023年候鳥列車已有2、3000隻搶先抵達，這群由識途老鳥帶小白新鳥的「早班車」，藉由東北季風引路，流連溫暖南國濕地。

高雄工務局長楊欽富表示，每年冬季黑面琵鷺結伴從遙遠的北方飛行數星期抵達溫暖的台灣，茄萣濕地不僅是冬候鳥與過境鳥喜歡棲息利用，雁鴨科大軍也是每年必訪，千鳥翔集是茄萣濕地最生動的風情畫。

楊欽富說，茄萣濕地少有人為干擾且食源充足，濕地內不僅有豐富的昆蟲及魚蝦蟹貝等，還有茂盛的紅樹林植物群，具有豐富的生態多樣性，吸引各種陸鳥及水鳥到此度冬。

公園處說明，茄萣濕地周邊透過公園棲地環境改善，遊憩空間建闢及解說中心加強教育解說功能，縫合茄萣古航道、情人碼頭等休憩景點，提供遊客多元旅遊、休閒選擇，認養執行團隊善用環境條件，成功打造候鳥舒適安全的樂園。

公園處也提醒鳥友，不要為了取得更多畫面，反而干擾生態或影響其他賞鳥民眾，也提醒遊客保持適當距離，秉持「不驚嚇、不引誘、不破壞、不捕捉、不追逐」原則。