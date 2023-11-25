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獨／遊隼「二寶」命運多舛 2度獲救最後掛網死...訴說生存難題

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
遊隼「二寶」命運多舛，2度獲救掛網死訴說生存難題。圖／新北市動保處提供
遊隼「二寶」命運多舛，2度獲救掛網死訴說生存難題。圖／新北市動保處提供

新北市瑞芳酋長岩45公尺峭壁，2021年時一對遊隼育雛3隻幼鳥，其中「二寶」滑落巢邊摔斷翅膀，台灣猛禽研究會救治康復後野放，今年6月在宜蘭撞玻璃受傷，二度獲救後裝上衛星發報器，希望能研究牠野放後的行蹤。沒想到日前發現訊號不動了，找到牠時已掛在鳥網死亡。

台灣猛禽研究會說，「命運多舛的遊隼，在牠短短2年多壽命裡，告訴了我們遊隼在國內的生存難題。」

新北市動保處表示，2年多前，酋長岩遊隼親鳥育雛3隻幼鳥，動保處接獲基隆鳥會通報幼鳥二寶滑落巢邊，動保處派員緊急送台灣猛禽研究會醫療。遊隼俯衝時速可達300km/hr左右，是目前飛行速度最快的鳥類。

當時發現二寶墜落的基隆鳥會理事長沈錦豐說，二寶是在2021年在酋長岩摔斷掌骨，雖然痛恨架設鳥網的人，但知道2年多來二寶的經歷，身為曾經近距離接觸的當事者，真的充滿很多複雜的情緒，很難形容，只盼「二寶好走」。

台灣猛禽研究會表示，2年前救治約3周後翅膀痊癒且有飛行能力，讓牠回到巢區與父母的懷抱，野放前在牠腳上繫上一個金屬腳環與色環「綠03」。基隆鳥會後來觀察到綠03和手足一同飛行爭食，重回原家庭，但從此沒有牠的下落。

台灣猛禽研究會說，直到今年6月，宜蘭防疫所通報在頭城鎮拾獲，疑似撞玻璃受傷，左腳上有金屬腳環確認就是二寶，猛禽會二度救治，發現血汞含量高達人類容許值的45倍，後來裝上衛星發報器，希望能研究牠野放後的行蹤。

台灣猛禽研究會表示，11月下旬研究員發現牠的訊號兩天沒移動了，狀況不妙，最後在一片雜木林的捕鳥網找到綠03的屍體外，現場還有大冠鷲、鳳頭蒼鷹與夜鷹3隻屍體。是否有非法獵捕的行為，已通報相關單位進行偵查。

台灣猛禽研究會說，綠03歷經落巢骨折、疑似撞窗、重金屬汙染後，最後仍倒臥在鳥網中結束了生命。

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