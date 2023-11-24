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狗隻屍體被床單包裹棄西貢路邊垃圾站 街坊斥無良政府指引這麼說

香港01／ 撰文：安祖娜
（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）

飼養寵物是一輩子的承諾，但有主人卻連毛孩的身後事也不好好負責。有西貢居民在區內一路邊垃圾站赫然發現，有人以床單包裹疑似動物屍體，標明為「狗屍」就隨意棄置於垃圾站旁路邊，狠斥做法毫不尊重生命，又擔心「夜啲野豬出嚟把它分屍」。不少街坊看到貼文紛紛批評相關行為，又質疑胡亂棄置動物屍體或已違法。

事實上食物環境衛生署建議，市民可將寵物的遺體用塑膠袋包好，註明是「動物屍體」並交到署方轄下的公眾垃圾收集站，職員會把屍體運往環保署轄下堆填區處理。

「還給一些尊嚴他可不可以？」有西貢街坊於facebook群組發文，指發現有人於區內的路邊垃圾收集處胡亂棄置動物屍體，批評做法對生命毫不尊重 ， 「 你找條床單包住他攆在地上，隨便寫張紙說是狗屍就算，你不懂也問下人如何處理了 ！」 。

樓主指，疑似狗隻屍體被床單包裹，標明是「狗屍」，被棄置於區內1個路邊垃圾收集處。不過她發現屍體時，政府職員剛收集垃圾不久，因此狗屍或要放置至少1晚才有人清理，她擔心狗屍置於該處，會被野豬當作食物，或引起衛生問題，「剛剛才倒完垃圾，夜啲野豬出嚟把它分屍」。

有西貢居民在區內一路邊垃圾站發現，有人以床單包裹疑似動物屍體，標明為「狗屍」便隨意棄置於垃圾站旁路邊。（fb「西貢人日報」圖片）
有西貢居民在區內一路邊垃圾站發現，有人以床單包裹疑似動物屍體，標明為「狗屍」便隨意棄置於垃圾站旁路邊。（fb「西貢人日報」圖片）

不少網友看過貼文，狠斥隨意棄置動物屍體的做法無良，認為若狗只是寵物，主人大可選擇寵物善終服務，「養得，連一千幾百善終都不願意給？」、「不負責任的狗主」。亦有別人質疑胡亂棄置動物屍體已屬違法行為，「不正當處理屍體，拉得」、「報警，如寵物有晶片，就可拉個不人道主人」。

有相信為西貢居民的網友則留言，指涉事狗只有晶片，約十多歲，附近鄉村村長得知事件，已安排寵物善終獨立火化。

根據法例第132BK章《公眾潔凈及防止妨擾規例》第10條，任何人如無合法許可權或合理辯解，不得將任何屍體或屠體，或屍體或屠體的任何部份，放置在或安排其被放置在任何街道或公眾地方，違者即屬犯罪，可處罰款25000元及監禁6個月。

食物環境衛生署建議，市民可將寵物的遺體用塑膠袋包好，並在袋面註明「動物屍體」，然後到食物環境衛生署（食環署）轄下的公眾垃圾收集站，交給站內的職員便可。食環署會將所收集的動物屍體，運往環保署轄下堆填區處理。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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