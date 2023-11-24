公館鄉觀光果園...獵雞元凶石虎溜了 落網的竟是共犯食蟹獴

石虎沒捉到卻抓到了食蟹獴！苗栗縣公館鄉一處觀光果園也飼養大批放山雞鴨，近來遭石虎盯上，經常前來侵擾盜食，損失讓人難以接受，經通報石虎保育協會設置捕獸籠，以雞隻屍體誘捕，今天一早赫然發現成功捕獲的竟是一隻食蟹獴。

公館油甘觀光果園負責人涂習麟日前在臉書發文說，早上去餵雞的時候驚見一隻石虎正在啃食，其實這是第3次被偷襲，只是前兩次未親眼目睹，很為難的是石虎是保育類動物，若設獸夾一定可逮到牠，但卻又違法，如果一星期來吃一隻也還好，損失也不大就當做愛心吧！

今天他再度發文說，終於逮到共犯了，食蟹獴是極其兇猛的一種動物，牠雖非元兇，但也是共犯，也就是說石虎吃剩下的腐食就是牠的主食，這就是生態鏈「雞~石虎~食蟹獴」。

涂習麟說，之前發現養的10隻番鴨，每隔三四天就會損失1隻，也曾親眼目睹鴨子遭到石虎獵食的場景，因鴨子已被吃光沒了，最近換成雞隻成為石虎獵食目標，已損失好幾隻成雞，實在忍不下去了，才通報台灣石虎保育協會，希望能誘捕後野放到其他地方。

苗栗縣政府農業處自然生態保育科長張葦說，食蟹獴為三級保育類動物，全身有堅硬而膨鬆的毛又稱「棕簑貓」，主要食物為蟹類、螺類、蝸牛或是大型昆蟲，也是山林溪流環境的指標生物。公館油甘觀光果園位在後龍溪畔，這也是很多野生動物會利用的棲息環境，出現食蟹獴也不意外。