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新興呼吸疾病崛起！犬類嚴重恐死亡 美國飼主繃緊神經

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
目前一種新興、非典型的「犬病毒性呼吸道疾病」在美國蔓延，包括新罕布夏州、俄勒岡州等地都出現相關病例。（Photo by Dagny Gromer on Flickr under C.C. License）
目前一種新興、非典型的「犬病毒性呼吸道疾病」在美國蔓延，包括新罕布夏州、俄勒岡州等地都出現相關病例。（Photo by Dagny Gromer on Flickr under C.C. License）

特殊犬類呼吸道疾病正在美國蔓延，獸醫協會盼飼主減少犬隻接觸！美國出現特殊的新興疾病，正在犬隻族群中蔓延，症狀包括咳嗽、嗜睡等，甚至出現部分死亡案例。獸醫協會呼籲，飼主應確保犬隻接種疫苗，並避免與未知的犬隻接觸，以減少感染風險。

犬類呼吸疾病興起

CNN》報導，目前一種新興、非典型的「犬病毒性呼吸道疾病」在美國蔓延，包括新罕布夏州、俄勒岡州等地都出現相關病例。犬隻罹患罹患該疾病後，就會出現咳嗽，眼鼻出現異樣分泌物或嗜睡等症狀。

時代雜誌》報導，俄勒岡州農業部表示，目前正收到許多犬隻感染該疾病，甚至死亡的案例。該部門建議飼主，如果犬隻出現類似的症狀，可諮詢獸醫師，因為呼吸道疾病很難有「一刀切」的建議。

俄勒岡獸醫協會指出，犬類傳染性呼吸道疾病症候群(CIRDC)並不常見，但過去曾發生過類似的事情，目前知道至少有九種細菌與病菌會透過飛沫在犬隻內傳播。

確保接種疫苗

該協會表示，飼主應確保寵物接種最新的疫苗，例如犬流感、博德氏菌或犬副流感等疫苗，維持寵物的健康。協會也提出具體建議說：

一、因為新疾病為呼吸道疾病，所以如果狗與更多未知的犬隻接觸，感染疾病的風險也愈大，最好是避免犬隻共用的公共水源。

二、如果其他犬隻看起來有生病的跡象，例如有咳嗽、流鼻涕與流淚等狀況，就需要讓家中的狗與其保持距離；同時，如果家中的狗出現類似症狀，也應將狗留在家中，並尋求醫師協助。

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