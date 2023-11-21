情侶分手餓死愛犬 各罰1.5萬元

情侶一起飼養寵物，分手或冷戰卻讓毛小孩遭殃情況屢見不鮮。新北三重區去年9月一對情侶冷戰，以為彼此都會回來照顧，不料寵物犬沒有按時餵食致死。動保處依違反動保法將2人移送地檢署，檢方偵結不起訴，動保處依動保法裁處2人各1萬5000元罰鍰，並列為禁止飼養名單。

動保處指出，去年9月三重徐姓民眾檢舉王姓飼主，沒有按時餵食導致犬隻死亡，經調查發現，原來檢舉人徐姓民眾、王姓飼主原是同居人，分手後各自搬離，彼此都以為對方會回來照顧寵物，導致3隻寵物犬經常餓肚子。

動保處獲報後赴現場，發現已有1犬死亡，2犬經治療後已找到新家，2名飼主相當懊悔。動保處依違反動保法第25條將2人移送地檢署，近日偵查終結，檢察官考量2人均無故意傷害犯意不起訴。

動保處以動保法第30條第1項第1款，過失傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，裁處2人各1萬5000元罰鍰，依同法第33-1條第1項第3款將2人列禁止飼養名單。