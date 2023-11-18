東石鰲鼓濕地黑面琵鷺來度冬 逾570隻創歷史新高

時序入冬，嘉義縣鰲鼓濕地森林園區目前已逾1萬隻候鳥棲息度冬，其中琵嘴鴨與鸕鶿數量達到數千隻最壯觀，黑面琵鷺度冬數量達578隻，創歷史新高。

林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿指出，東石鰲鼓濕地森林園區是國內著名賞鳥聖地，每年入冬吸引遠道而來的候鳥棲息，嘉義分署自民國99年起推動「鰲鼓濕地森林園區鳥類資源長期監測計畫」，累計紀錄291種鳥類，並組生態旅遊解說團隊，定期執行環堤濕地水鳥調查監測。

嘉義分署指出，鰲鼓濕地是黑面琵鷺重要度冬棲地之一，自104年起，鰲鼓濕地度冬的黑面琵鷺數量穩定維持約200至300隻，約占全台度冬數量的5至18.4％，今年夏季驚喜觀測到數10隻黑面琵鷺滯留，截至11月中旬度冬的黑面琵鷺數量創歷史新高達578隻。

嘉義分署指出，生態解說團隊協助觀察登錄有環誌標記的黑面琵鷺，日前在鰲鼓濕地發現1隻編號N16的黑面琵鷺，這隻黑面琵鷺於110年在鰲鼓濕地綁上衛星發報器繫放，已累計29筆目擊紀錄，透過繫放追蹤可了解黑面琵鷺年齡、飛行路徑、棲息地點、停留時間等，提供寶貴的研究資訊，團隊至今累計紀錄73隻標記黑面琵鷺。

嘉義分署表示，鰲鼓濕地解說團隊在今年11月中旬，已調查到近5500隻鸕鶿棲息度冬，也調查到8種雁鴨科候鳥現蹤，其中以琵嘴鴨1600多隻數量最為壯觀。其他包括大杓鷸、黑腹燕鷗等候鳥紛紛抵達，豐富鰲鼓濕地的鳥況。