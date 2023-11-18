與去年同一隻？黃嘴天鵝再出現通霄魚塭

苗栗縣通霄漁港北側一處養殖魚塭去年12月初出現一隻台灣罕見的芬蘭國鳥「黃嘴天鵝」，吸引生態攝影愛好者拍攝；近日有鳥友尋蹤發現該處魚塭又出現一隻黃嘴天鵝，從外觀特徵推測極有可能黃嘴天鵝從亞成鳥變為成鳥後「回娘家」，嬌客現身讓鳥友們驚喜不已。

鳥友們分享去年拍到的黃嘴天鵝羽毛尚顯灰色，還是一年級生的亞成鳥，研判是家族遷徙時落單成為迷鳥，才出現在台灣。近日現身的黃嘴天鵝羽毛轉成雪白、嘴喙黃色，明顯為成鳥。

拍鳥俱樂部社友鍾太郎去年也有拍到黃嘴天鵝，對於候鳥自帶衛星定位能力相當佩服。另名社友莊峻鏞醫師開車追鳥時還迷航，社友驚嘆鳥兒比汽車衛星定位導航還厲害，找得到去年過冬的池子。

身兼拍鳥俱樂部社長的台灣野鳥保育協會理事黃蜀婷說，這隻黃嘴天鵝沒有記號腳環，日前現身新竹金城湖短暫停留，接著南飛，前天被發現落腳在通霄漁港北側養殖魚塭，就情感上的聯想，當然會傾向是牠過了一年長大了，又回來台灣過冬，希望大家賞鳥時保持距離。

鍾太郎建議公部門在通霄這區塊規畫候鳥棲息地，讓民眾能近距離賞鳥，未來政府在規畫沿海風車綠能時，也應避開鳥類遷徙熱區，提供候鳥有更多的棲地選擇。