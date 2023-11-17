黑面琵鷺大量現身 嘉縣沿海濕地觀光賞候鳥

嘉義縣賞鳥季到，北從北港溪南至八掌溪出海口，可看到成群候鳥，其中東石鰲鼓濕地更是國際知名賞鳥點，11月上旬已有500多隻黑面琵鷺現身；縣府表示，來嘉賞鳥，正是時候。

秋冬是候鳥來的季節，11月上旬在八掌溪出海口南側的鰲鼓濕地，已經紀錄到20科、48種、1萬多隻候鳥或留鳥覓食棲息，鰲鼓濕地管理單位農業部林業及自然保育署嘉義分署今天告訴中央社記者，其中有570多隻是黑面琵鷺。

嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴表示，目前賞鳥正是時候，東石朴子溪出海口、鰲鼓濕地、布袋新岑運動公園、好美寮濕地、新塭鹽田及布袋濕地生態園區，都可看到多種水鳥，其中鰲鼓濕地更是國際知名賞鳥點。

此外，布袋鹽田濕地每年吸引多達4萬隻候鳥在此覓食，目前是嘉義縣內新興賞鳥勝地，適合親子前來走訪，帶孩子認識自然生態。

徐佩鈴表示，遊客到嘉義沿海除賞鳥外，還可至東石鄉「向禾休閒漁場」體驗摸文蛤、划船、烤蚵及釣魚；到「余順豐花生觀光工廠」選購各種可口花生伴手禮，「白水湖壽島」是知名國片取景地點，有如同「摩西分海」的奇景。

另外，到布袋鎮「洲南鹽場」能體驗曬鹽文化，「好美船屋」則有其他地方吃不到的在地風味餐，「好美里3D彩繪村」適合拍網美照。

徐佩鈴說，到嘉義海邊更可看到美麗的夕陽，更多旅遊資訊可到「慢遊嘉義」臉書及嘉義縣文化觀光局官網查詢。