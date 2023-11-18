快訊

漫畫家蕭言中抗癌4年「超出預估2年壽命」 不敵病魔今晨病逝

「禿子」與「水牛」爭立院龍頭？ 民眾黨恐成關鍵少數

睽違10年！日本福岡11月降初雪 較往年提早30天

「寵時代」來臨！領養還是購買好？網友衡量6大關鍵要素一次看

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
「寵時代」來臨！領養還是購買好？網友衡量6大關鍵要素一次看 圖片來源/unsplash
「寵時代」來臨！領養還是購買好？網友衡量6大關鍵要素一次看 圖片來源/unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「領養寵物vs購買寵物」相關話題的網路聲量，帶您了解網友對領養或購買寵物的看法。

現代許多民眾都會飼養寵物，然而養寵物前，總會伴隨著最根本的問題──寵物從何而來？網上針對「領養」或「購買」寵物的討論始終存在不同聲音，也有不少準備養寵物的人在兩種管道之間難以抉擇，因此本次我們便針對「領養寵物vs購買寵物」進行觀測，一起來看看網友們的抉擇因素有哪些吧！

領養「花費較低」但超看緣分 可「指定寵物品種」成購買關鍵

▲ 領養寵物vs購買寵物 網友熱議焦點 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 領養寵物vs購買寵物 網友熱議焦點 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「領養寵物vs購買寵物」相關話題討論，可以發現不少民眾皆選擇以「領養代替購買」，就有網友分享自己從收容所領養貓咪的經驗，提到「（牠）從一開始見到人都躲得遠遠的，到現在可以隨便摸還會翻肚子」，認為領養除了能讓無家可歸的毛孩找到屬於自己的家，領養人也能從救援、陪伴或飼養的過程中獲得成就感。

此外，「費用較低」也是領養的一大優勢，日前討論區中有想要養狗的網友發文請益大家推薦的管道，吸引許多人熱心回覆「可以去各縣市收容所、動物之家看看，你有符合基本條件都可以免費領養」、「臉書社團找找，很多免費送養」，點出有很多不必花錢便能將毛孩帶回家的途徑。

不過，許多動物機構、中途之家或「愛爸愛媽」為了降低被領養的毛孩未來又再度遭棄養的風險，常會在送養前先與有領養意願者進行面談，抑或進行家庭訪查、確認寵物將來的居住環境等，繁瑣的手續流程也成為部分民眾決定「購買」寵物的契機。

有網友便提到自己原先想透過愛媽領養貓咪，卻碰上「填一堆問卷跟身家調查」的情形令他打退堂鼓，引來其他有相似經驗的民眾回覆「要家訪要視訊需要追蹤超過一年還要指定飼料牌子，難怪有購買代替領養的情況」，認為許多有意飼養毛孩的人無法接受如此耗心費神的過程，便會選擇直接到只需花錢並簽訂買賣契約的寵物店、貓舍或犬舍購買寵物。

另一方面，因領養毛孩非常靠「緣分」，因此對於鍾情於特定品種犬貓的民眾而言，購買可能也會是較適合的途徑，有網友便建議想養狗的民眾「若有喜愛的品種就請認真做功課，找合法且優質的犬舍做購買」，指出若對寵物的品種、外型已經有一定程度的想像時，可謹慎篩選正規、合法的寵物業者，雖然一般花費較高，但寵物的血統、生長背景和健康狀況等通常也較有保證。

你也有飼養毛孩的打算，卻還在猶豫該透過什麼管道來取得寵物嗎？作出決定前不妨多多參考以上提及的網友觀點，而不論選擇領養或者購買，最重要的是不要因為一時興起就將寵物帶回家，一旦決定照顧牠就要全心對牠負責，與毛孩共組一個溫暖的家庭吧！


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「賞銀杏景點」相關討論則數。

觀測期間：2023/08/01-2023/11/01，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！


Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。

想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw

寵物 社群
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

「離家2896公里」 狗狗與主人的感人重逢

浪浪獨自跑到收容所門外狂轉圈！他問「要幫忙嗎」見1靈性舉動秒心疼收編

3歲癌汪化療17次「戰勝病魔」 秒被領養收容所辦派對開心慶祝：要保重呦

13歲老狗暈倒路邊！收容所志工掃完晶片錯愕「牠11年前就是我們送養出去的…」

相關新聞

大選話題夯！動物園跟風票選大統領 上屆冠軍拚連任

總統大選話題正夯，藍白合不合是全台關注焦點，動物界也有另場選戰開打，位於台南市學甲區的頑皮世界野生動物園舉辦「大統領選拔...

氣候突轉涼 小貓躲汽車引擎室致重傷...模樣令人心疼

天氣漸冷，不少貓狗會躲到汽車底下、車輪上，甚至車內，新北永和日前就有幼貓因為躲在汽車引擎室內，右耳遭皮帶捲到嚴重外傷，新...

「寵時代」來臨！領養還是購買好？網友衡量6大關鍵要素一次看

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「領養寵物vs購買寵物」相關話題的網路聲量，帶您了解網友對領養或購買寵物的看法。

逝世明滿周年 團團標本完成

台北市立動物園大貓熊「團團」逝世後，標本師考究牠最喜歡的動作、喜好食物、吃東西的咬合、眼神等細節，花10個月完成生態標本...

與去年同一隻？黃嘴天鵝再出現通霄魚塭

苗栗縣通霄漁港北側一處養殖魚塭去年12月初出現一隻台灣罕見的芬蘭國鳥「黃嘴天鵝」，吸引生態攝影愛好者拍攝；近日有鳥友尋蹤...

「極惡大橘貓」被餵肉肉沒感謝還哈氣爆吼！飼主超抖：每次餵飯像要把我吞了

這隻家貓好像有點兇？有飼主養了一隻特殊寵物獰貓，餵食時牠都會發出恐怖的嘶吼聲，像是要把他吃了一樣，讓飼主不寒而慄。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。