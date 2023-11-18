「寵時代」來臨！領養還是購買好？網友衡量6大關鍵要素一次看



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「領養寵物vs購買寵物」相關話題的網路聲量，帶您了解網友對領養或購買寵物的看法。

現代許多民眾都會飼養寵物，然而養寵物前，總會伴隨著最根本的問題──寵物從何而來？網上針對「領養」或「購買」寵物的討論始終存在不同聲音，也有不少準備養寵物的人在兩種管道之間難以抉擇，因此本次我們便針對「領養寵物vs購買寵物」進行觀測，一起來看看網友們的抉擇因素有哪些吧！

領養「花費較低」但超看緣分 可「指定寵物品種」成購買關鍵

▲ 領養寵物vs購買寵物 網友熱議焦點 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「領養寵物vs購買寵物」相關話題討論，可以發現不少民眾皆選擇以「領養代替購買」，就有網友分享自己從收容所領養貓咪的經驗，提到「（牠）從一開始見到人都躲得遠遠的，到現在可以隨便摸還會翻肚子」，認為領養除了能讓無家可歸的毛孩找到屬於自己的家，領養人也能從救援、陪伴或飼養的過程中獲得成就感。

此外，「費用較低」也是領養的一大優勢，日前討論區中有想要養狗的網友發文請益大家推薦的管道，吸引許多人熱心回覆「可以去各縣市收容所、動物之家看看，你有符合基本條件都可以免費領養」、「臉書社團找找，很多免費送養」，點出有很多不必花錢便能將毛孩帶回家的途徑。

不過，許多動物機構、中途之家或「愛爸愛媽」為了降低被領養的毛孩未來又再度遭棄養的風險，常會在送養前先與有領養意願者進行面談，抑或進行家庭訪查、確認寵物將來的居住環境等，繁瑣的手續流程也成為部分民眾決定「購買」寵物的契機。

有網友便提到自己原先想透過愛媽領養貓咪，卻碰上「填一堆問卷跟身家調查」的情形令他打退堂鼓，引來其他有相似經驗的民眾回覆「要家訪要視訊需要追蹤超過一年還要指定飼料牌子，難怪有購買代替領養的情況」，認為許多有意飼養毛孩的人無法接受如此耗心費神的過程，便會選擇直接到只需花錢並簽訂買賣契約的寵物店、貓舍或犬舍購買寵物。

另一方面，因領養毛孩非常靠「緣分」，因此對於鍾情於特定品種犬貓的民眾而言，購買可能也會是較適合的途徑，有網友便建議想養狗的民眾「若有喜愛的品種就請認真做功課，找合法且優質的犬舍做購買」，指出若對寵物的品種、外型已經有一定程度的想像時，可謹慎篩選正規、合法的寵物業者，雖然一般花費較高，但寵物的血統、生長背景和健康狀況等通常也較有保證。

你也有飼養毛孩的打算，卻還在猶豫該透過什麼管道來取得寵物嗎？作出決定前不妨多多參考以上提及的網友觀點，而不論選擇領養或者購買，最重要的是不要因為一時興起就將寵物帶回家，一旦決定照顧牠就要全心對牠負責，與毛孩共組一個溫暖的家庭吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「賞銀杏景點」相關討論則數。

觀測期間：2023/08/01-2023/11/01，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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