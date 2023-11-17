聽新聞
test
0:00 / 0:00

又見石虎路殺 苗縣採精復育

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

又見石虎路殺。台13線苗栗縣銅鑼鄉路段昨發現公石虎屍體，這是苗栗縣今年通報的第14起石虎路殺案件，單是此路段附近，4年來也已是第3起。縣府將死亡個體送研究利用，並採集精液，為石虎族群復育努力。

縣府自然生態保育科昨上午8時接獲報案，台13線南下36.6公里處銅鑼段疑有石虎路殺，自然生態保育科人員趕往現場，卻未發現屍體，來回找了很久，終於在附近護欄駁坎下方2公尺處發現石虎屍體，已明顯死亡。

自然生態保育科指出，經獸醫師檢查，個體是4709公克成年公石虎，已送至農業部生物多樣性研究所研究利用，石虎是瀕危物種，每一隻死亡的個體都有研究利用價值。

縣府目前與台北市立動物園合作採集公石虎路殺個體精液，為石虎族群復育努力，石虎屍體則交由生物多樣性研究所初步檢傷，還會送到獸醫研究所作病理研究。

縣府提醒用，路人開車行經石虎活動熱區，注意遵守速限及野生動物，如在路上發現石虎屍體，在確保自身安全的情況下，可以協助將屍體移至路邊，不被重複輾壓，並撥打「1999」通報，不要將屍體撿走或丟棄到別處，讓保育人員到現場後可以盡速處理。

石虎 獸醫師
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

土城司法園區闢森林親子特色公園 復育台北樹蛙

峮峮當遺體修復師研究屍體 被讚有天分：要不要轉行？

苗栗又見石虎路殺 縣府送研究採集精液

繼石虎、草鴞後 林業署宣布「這五種」加入生態給付

相關新聞

犬殺已6起 金門水獺持續減少

歐亞水獺在金門的數量僅剩上百隻，金寧鄉慈湖魚塭卻發現有歐亞水獺遭「犬殺」，是今年第6起歐亞水獺死亡事件，且部分水獺族群持...

又見石虎路殺 苗縣採精復育

又見石虎路殺。台13線苗栗縣銅鑼鄉路段昨發現公石虎屍體，這是苗栗縣今年通報的第14起石虎路殺案件，單是此路段附近，4年來...

找嘸老婆！清境農場「笑笑羊」30萬標售流標 恐面臨結紮命運

南投清境農場日前公告，幫園區內的「笑笑羊」瓦萊黑鼻公羊找老婆，欲招婿者需備禮金30萬元，雖有人領標，不過今天下午開標時因...

新發現！生多所研究團隊多年調查 兩種新蜘蛛現蹤恆春

農業部生物多樣性研究所、師大、中興大學生命科學系組成研究團隊，在台灣恆春地區發現兩種生態習性極為特殊的蜘蛛，分別是生活在...

西子灣最多！武裝雙棘蟹入侵南台灣海域 國海院建議勿食用

國家海洋研究院發現近年來高雄當地漁民在西子灣海域，捕獲到一種外型奇特的螃蟹，經學者利用形態學及粒線體DNA分子鑑定技術，...

插畫家亂塗鴉「沒脖子異形狗」爆紅！汪星人本尊還真的長這樣 百萬人朝聖笑翻

藝術往往都是以真實為題材。最近有幾張看起來像是亂畫的插畫在網路上爆紅，兩張狗狗被畫成沒脖子異形怪物的圖畫在網路上吸引網友討論，沒想到作為模特兒的狗狗還真的就長的跟插畫100%相同，讓不少網友笑翻。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。