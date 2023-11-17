又見石虎路殺 苗縣採精復育

又見石虎路殺。台13線苗栗縣銅鑼鄉路段昨發現公石虎屍體，這是苗栗縣今年通報的第14起石虎路殺案件，單是此路段附近，4年來也已是第3起。縣府將死亡個體送研究利用，並採集精液，為石虎族群復育努力。

縣府自然生態保育科昨上午8時接獲報案，台13線南下36.6公里處銅鑼段疑有石虎路殺，自然生態保育科人員趕往現場，卻未發現屍體，來回找了很久，終於在附近護欄駁坎下方2公尺處發現石虎屍體，已明顯死亡。

自然生態保育科指出，經獸醫師檢查，個體是4709公克成年公石虎，已送至農業部生物多樣性研究所研究利用，石虎是瀕危物種，每一隻死亡的個體都有研究利用價值。

縣府目前與台北市立動物園合作採集公石虎路殺個體精液，為石虎族群復育努力，石虎屍體則交由生物多樣性研究所初步檢傷，還會送到獸醫研究所作病理研究。

縣府提醒用，路人開車行經石虎活動熱區，注意遵守速限及野生動物，如在路上發現石虎屍體，在確保自身安全的情況下，可以協助將屍體移至路邊，不被重複輾壓，並撥打「1999」通報，不要將屍體撿走或丟棄到別處，讓保育人員到現場後可以盡速處理。