一級保育動物柴棺龜逛大街 保育人士送交彰縣府

中央社／ 彰化16日電

有民眾昨晚在彰化員林市萬年路散步時，發現一隻一級保育類動物柴棺龜在馬路上移動，趕緊找友人先安置，今天交給縣府農業處，將轉送農業部生物研究所。

根據農業部林業及自然保育署自然保育網資料，屬於瀕臨絕種野生動物的柴棺龜，分布在台灣北部、中部及東部靠山區水域環境，主要在靠近低海拔山區或丘陵地的水塘、沼澤等水域環境，不過也因水域及周邊陸域棲息環境消失及非法獵捕，野生族群快速消失。

柴棺龜在2019年1月被公告瀕臨絕種，保育等級由二級調升為一級保育類野生動物，成為加強保育對象。

王姓男子今天接受媒體聯訪指出，昨晚接獲友人來電指出在員林市萬年路散步時，發現路邊有隻烏龜在移動，從友人用手機拍攝的照片研判，應該是屬於保育類的柴棺龜。

王男說，他趕緊和友人會合，將柴棺龜先帶回家。這隻柴棺龜初步觀察是公龜，從重量和身長研判，可能已有10歲，他和友人已將柴棺龜送到彰化縣政府農業處，由農業處人員處理後續事宜。

彰縣府農業處人員說，這隻柴棺龜將轉送農業部生物研究所，縣府也會追查柴棺龜是否有人飼養。

農業部 員林
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

石門水庫今放十萬大頭鰱魚苗 3年後長至8斤遊客有口福

花蓮民眾誤觸私設電網身亡 林業署:合格電圍網補助3/4

新社花海開跑 林保署台中分署推驚喜福袋、DIY體驗

淨零轉型話題夯 資誠與供應鏈攜手做

相關新聞

犬殺已6起 金門水獺持續減少

歐亞水獺在金門的數量僅剩上百隻，金寧鄉慈湖魚塭卻發現有歐亞水獺遭「犬殺」，是今年第6起歐亞水獺死亡事件，且部分水獺族群持...

又見石虎路殺 苗縣採精復育

又見石虎路殺。台13線苗栗縣銅鑼鄉路段昨發現公石虎屍體，這是苗栗縣今年通報的第14起石虎路殺案件，單是此路段附近，4年來...

找嘸老婆！清境農場「笑笑羊」30萬標售流標 恐面臨結紮命運

南投清境農場日前公告，幫園區內的「笑笑羊」瓦萊黑鼻公羊找老婆，欲招婿者需備禮金30萬元，雖有人領標，不過今天下午開標時因...

新發現！生多所研究團隊多年調查 兩種新蜘蛛現蹤恆春

農業部生物多樣性研究所、師大、中興大學生命科學系組成研究團隊，在台灣恆春地區發現兩種生態習性極為特殊的蜘蛛，分別是生活在...

西子灣最多！武裝雙棘蟹入侵南台灣海域 國海院建議勿食用

國家海洋研究院發現近年來高雄當地漁民在西子灣海域，捕獲到一種外型奇特的螃蟹，經學者利用形態學及粒線體DNA分子鑑定技術，...

插畫家亂塗鴉「沒脖子異形狗」爆紅！汪星人本尊還真的長這樣 百萬人朝聖笑翻

藝術往往都是以真實為題材。最近有幾張看起來像是亂畫的插畫在網路上爆紅，兩張狗狗被畫成沒脖子異形怪物的圖畫在網路上吸引網友討論，沒想到作為模特兒的狗狗還真的就長的跟插畫100%相同，讓不少網友笑翻。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。