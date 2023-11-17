一級保育動物柴棺龜逛大街 保育人士送交彰縣府

有民眾昨晚在彰化員林市萬年路散步時，發現一隻一級保育類動物柴棺龜在馬路上移動，趕緊找友人先安置，今天交給縣府農業處，將轉送農業部生物研究所。

根據農業部林業及自然保育署自然保育網資料，屬於瀕臨絕種野生動物的柴棺龜，分布在台灣北部、中部及東部靠山區水域環境，主要在靠近低海拔山區或丘陵地的水塘、沼澤等水域環境，不過也因水域及周邊陸域棲息環境消失及非法獵捕，野生族群快速消失。

柴棺龜在2019年1月被公告瀕臨絕種，保育等級由二級調升為一級保育類野生動物，成為加強保育對象。

王姓男子今天接受媒體聯訪指出，昨晚接獲友人來電指出在員林市萬年路散步時，發現路邊有隻烏龜在移動，從友人用手機拍攝的照片研判，應該是屬於保育類的柴棺龜。

王男說，他趕緊和友人會合，將柴棺龜先帶回家。這隻柴棺龜初步觀察是公龜，從重量和身長研判，可能已有10歲，他和友人已將柴棺龜送到彰化縣政府農業處，由農業處人員處理後續事宜。

彰縣府農業處人員說，這隻柴棺龜將轉送農業部生物研究所，縣府也會追查柴棺龜是否有人飼養。