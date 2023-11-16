找嘸老婆！清境農場「笑笑羊」30萬標售流標 恐面臨結紮命運

南投清境農場日前公告，幫園區內的「笑笑羊」瓦萊黑鼻公羊找老婆，欲招婿者需備禮金30萬元，雖有人領標，不過今天下午開標時因無人投標而流標，農場未決定是否再辦標售。

清境農場日前在官網上公告112年清境農場飼養綿羊標售案，要為去年9月出生的瓦萊黑鼻公羊（耳號為R1122）徵婚，欲招婿者需備禮金新台幣30萬元。

清境農場指出，瓦萊黑鼻羊原產地為瑞士，清境農場近年向國外進口，其特色為臉部漆黑，讓人分不清五官、四肢也都帶有黑毛，一臉萌呆樣，而英國熱門動畫「笑笑羊」的原型就來自瓦萊黑鼻羊。

清境農場副場長王仁助接受中央社記者訪問時指出，標售公告貼出後，不少人詢問及領標，不過下午開標時卻因無人投標，只好宣布流標。

王仁助說，目前尚未決定是否調降標金再招標，還是乾脆把羊留在農場，不過因雄性瓦萊黑鼻羊血氣方剛，如果要留在農場，會先幫羊隻進行結紮手術，等到術後個性較溫和時，才會讓牠跟民眾見面。

王仁助指出，以前曾有人買羊回家當寵物，這次雖有多人詢問卻無人投標，他認為可能是因為飼養羊隻需大片土地，也需專人定時幫忙剪羊毛，讓眾人打退堂鼓。