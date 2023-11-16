快訊

疑遭駭客攻擊…食品大廠官方臉書喊話「給我錢」 泰山：已報警

還有機會！威力彩頭獎沒開出連14槓 下期獎金上看9.5億元

住飯店這2種備品最多人拿 房務人員曝真心話：最好全帶走

聽新聞
test
0:00 / 0:00

找嘸老婆！清境農場「笑笑羊」30萬標售流標 恐面臨結紮命運

中央社／ 南投縣16日電
清境農場去年引進「世界最萌小羊」瓦萊黑鼻羊。圖／清境農場提供
清境農場去年引進「世界最萌小羊」瓦萊黑鼻羊。圖／清境農場提供

南投清境農場日前公告，幫園區內的「笑笑羊」瓦萊黑鼻公羊找老婆，欲招婿者需備禮金30萬元，雖有人領標，不過今天下午開標時因無人投標而流標，農場未決定是否再辦標售。

清境農場日前在官網上公告112年清境農場飼養綿羊標售案，要為去年9月出生的瓦萊黑鼻公羊（耳號為R1122）徵婚，欲招婿者需備禮金新台幣30萬元。

清境農場指出，瓦萊黑鼻羊原產地為瑞士，清境農場近年向國外進口，其特色為臉部漆黑，讓人分不清五官、四肢也都帶有黑毛，一臉萌呆樣，而英國熱門動畫「笑笑羊」的原型就來自瓦萊黑鼻羊。

清境農場副場長王仁助接受中央社記者訪問時指出，標售公告貼出後，不少人詢問及領標，不過下午開標時卻因無人投標，只好宣布流標。

王仁助說，目前尚未決定是否調降標金再招標，還是乾脆把羊留在農場，不過因雄性瓦萊黑鼻羊血氣方剛，如果要留在農場，會先幫羊隻進行結紮手術，等到術後個性較溫和時，才會讓牠跟民眾見面。

王仁助指出，以前曾有人買羊回家當寵物，這次雖有多人詢問卻無人投標，他認為可能是因為飼養羊隻需大片土地，也需專人定時幫忙剪羊毛，讓眾人打退堂鼓。

清境農場 徵婚 結紮
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

不明光束劃破合歡山夜空影響觀星 天文迷驚呆緝凶促改善

中央畜產會過期蛋銷毀、即期蛋加工 兩標案雙雙流標

捷運環狀線北環段、萬大線二期見曙光 最快明年3月動工

清境農場「笑笑羊」公羊徵婚 標售價30萬元

相關新聞

找嘸老婆！清境農場「笑笑羊」30萬標售流標 恐面臨結紮命運

南投清境農場日前公告，幫園區內的「笑笑羊」瓦萊黑鼻公羊找老婆，欲招婿者需備禮金30萬元，雖有人領標，不過今天下午開標時因...

新發現！生多所研究團隊多年調查 兩種新蜘蛛現蹤恆春

農業部生物多樣性研究所、師大、中興大學生命科學系組成研究團隊，在台灣恆春地區發現兩種生態習性極為特殊的蜘蛛，分別是生活在...

西子灣最多！武裝雙棘蟹入侵南台灣海域 國海院建議勿食用

國家海洋研究院發現近年來高雄當地漁民在西子灣海域，捕獲到一種外型奇特的螃蟹，經學者利用形態學及粒線體DNA分子鑑定技術，...

插畫家亂塗鴉「沒脖子異形狗」爆紅！汪星人本尊還真的長這樣 百萬人朝聖笑翻

藝術往往都是以真實為題材。最近有幾張看起來像是亂畫的插畫在網路上爆紅，兩張狗狗被畫成沒脖子異形怪物的圖畫在網路上吸引網友討論，沒想到作為模特兒的狗狗還真的就長的跟插畫100%相同，讓不少網友笑翻。

冬季限定！貓奴曬軟萌「免插電暖腳器」 牠厭世開飛機網笑：會被咬爆

免插電的保暖神器。日本一名網友近日曬出家中的超療癒暖腳小物，只見他把雙腳塞進毛茸茸的貓窩當中，而暖腳器本體則是一隻「大橘」，有趣的組合讓許多網友忍不住提醒，使用時有一定機率會被咬爆！

進房間驚見「棉被破了個超大黑洞」！深不見底天坑無限擴張 近看當場笑到黑菇

這到底怎回事？一名網友回家的時候發現床上竟然出現一個大黑洞，嚇得他趕緊拍照起來給朋友看，他上前想摸摸看黑洞是怎麼回事，沒想到竟然是自家黑貓的偽裝。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。