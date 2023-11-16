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苗栗又見石虎路殺 縣府送研究採集精液
台13線苗栗縣銅鑼鄉路段今天發生一起公石虎路殺事件，這也是今年全縣通報第14件，附近路段4年來第3起，縣府將死亡個體送研究利用，並採集精液，為石虎族群復育努力。
縣府自然生態保育科今天上午8點接獲報案，台13線南下36.6公里處銅鑼鄉路段，發生疑似石虎路殺事件，自然生態保育科人員趕往現場，卻沒有發現屍體，來回找了很久，終於在附近護欄駁坎下方2公尺，發現石虎屍體，已經明顯死亡。
自然生態保育科指出，石虎經獸醫師檢查，個體是4709公克成年公石虎，已送至農業部生物多樣性研究所研究利用，石虎是瀕危物種，每一隻死亡的個體都有研究利用價值，由於野外族群數量稀少，需有策略協助族群恢復。
縣府目前與台北市立動物園合作採集公石虎路殺個體精液，為石虎族群復育努力，採集後的個體，交由生物多樣性研究所進行初步檢傷，個體還會到獸醫研究所作病理研究。
縣府提醒用路人開車行經石虎活動熱區，注意遵守速限及野生動物，如果在路上發現石虎屍體，確保自身安全的情況下，可以協助將屍體移至路邊，不被重複輾壓，並撥打「1999」通報，不要將屍體撿走或丟棄到別處，讓保育人員到現場後可以盡速處理。
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