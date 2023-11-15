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【動物冷知識】變冷了！小動物抗寒出奇招 鼠免吃牛便便、這隻直接變冰塊

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

前幾天天氣還熱熱的，突然就變冷了，也沒有管我們受不受得了欸！

今天我們一起來看看動物如何抗寒的動物冷知識吧！




高原鼠兔是素食動物，平常也會囤糧，但冬天長糧食也會有吃完的一天，所以他們只好去吃氂牛的便便……氂牛本身也是素食的，他們吃下的草經過肚裡消化一輪後，對鼠兔來說反而更好消化，所以氂牛的便便也就成了鼠兔的備用糧食了！




木蛙冬眠時，會大量進食，並憋住一泡尿在身體裡，等到寒冬來臨，他們雖然跟著一起結冰，但體內透過回收尿素、轉換成有用的氮，讓自己在冬眠、內外結凍時，維繫生命，這尿一憋就要憋八個月左右！

等到明年春暖花開時又是一隻活蹦亂跳的青蛙！




烏蘇里管鼻蝠會在雪地挖一個圓錐，然後縮在裡面冬眠，雪洞的原理有點類似愛斯基摩人的冰磚屋，可以讓洞內維持恆溫，也便於蝙蝠補充水分，真的是避冬的好所在！


資料來源：123

蝙蝠
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