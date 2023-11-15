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心愛鸚鵡不見了！女童手繪「夏天」可愛模樣 製作尋鳥啟事

香港01／ 撰文：安祖娜
香港何文田1名小妹妹的寵物鳥上月走失，為了尋找愛鳥「夏天」，她特意手繪了「夏天」的模樣，製作成尋鳥啟事。（fb「愛民南北 (愛民邨 / 俊民苑)」圖片）
香港何文田1名小妹妹的寵物鳥上月走失，為了尋找愛鳥「夏天」，她特意手繪了「夏天」的模樣，製作成尋鳥啟事。（fb「愛民南北 (愛民邨 / 俊民苑)」圖片）

寵物突然走失對每個飼主而言也是噩耗，香港何文田地區1名小妹妹的心愛鸚鵡寵物鳥上月走失，為了尋找愛鳥「夏天」，她特意手繪了「夏天」模樣，製作成尋鳥啟事，並由家長代發至網上。不少鄰居及雀友看過啟事也伸出援手，提供了類似失鳥資訊，希望能助小妹妹早日人鳥團聚。

有何文田街坊日前於facebook群組貼出2張「尋彩鳯(鸚鵡)啟事」，分別於10月22及23日製作，由家長代為發出的貼文表示，女兒於10月22日中午1時左右，在俊民苑走失1隻名為「夏天」的鸚鵡，期望鄰居能協助尋找，若能尋回承諾給予報酬，「如有發現蹤影，必感謝厚酬」。

從啟事圖片可見，小妹妹特意手繪「夏天」外貌，可見牠的特徵為白色羽毛帶藍色尾巴，嘴角旁有藍灰色斑紋，畫中「夏天」更特意繪成難過表情。

不少網友及鄰居看過尋鳥啟事也為小妹妹著急，有人代為轉發貼文，大讚「鸚鵡畫得好神似」。亦有人留言提供近日雀友群組流傳的失鳥資料，「鳥友已嘗試聯絡妹妹看下是否是同一隻」，期望能助她早日尋回「夏天」。

不少雀友看過啟事也伸出援手，提供了類似失鳥資訊，希望能助小妹妹早日人鳥團聚。（fb「愛民南北 (愛民邨 / 俊民苑)」圖片）
不少雀友看過啟事也伸出援手，提供了類似失鳥資訊，希望能助小妹妹早日人鳥團聚。（fb「愛民南北 (愛民邨 / 俊民苑)」圖片）

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文章授權轉載自《香港01》

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