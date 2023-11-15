生態給付計畫 新增5瀕危物種

繼石虎、水獺、草鴞、水雉及台灣黑熊等五種野生動物及其棲地納入「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」後，農業部林業署昨天宣布將諸羅樹蛙、山麻雀、赤腹游蛇、食蛇龜及柴棺龜等五種瀕危及珍稀物種納入示範計畫，農友落實友善農地、通報及監測這五種物種，每年最高可領六萬元。

林業及自然保育署二○二一年推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，建立系統性及制度化的生態服務給付保育工具，在地居民與社區從抗拒與野生動物為鄰轉為認同，並對參與保育工作產生榮譽感。

林業署長林華慶表示，民眾不見得熟悉這五種物種，但牠們與人比鄰而居，棲息在人為干擾較多的環境，特別需要納入計畫中。由於物種生態習性不同，面臨的危機與威脅也不同，要納入給付辦法需有客觀指標，因此每年會針對狀況新增、或依實際推動經驗調整修訂。

林華慶舉例，以往苗栗某些區域的石虎會補食農民飼養的放山雞，讓部分農民頭痛，因而遭毒殺、陷阱捕殺；將石虎加入生態給付方案後，扭轉石虎對農民負面、鄰避形象，農民就可調整與物種間的應對關係。在此過程中，農民若有農損，由國家代表人民給付，既補償農民損失，也鼓勵農民營造對這些物種棲地更有正面意義的事。

林華慶說，計畫實施兩年，經農業部生物多樣性研究所調查發現，石虎在南投地區的族群正增長中；林華慶解釋，族群增長不會只依賴生態給付單一工具，還包括交通設施、防止路殺等措施，但是生態給付政策確實對瀕危、珍稀野生動物保育是正向表現。

林業署表示，每年執行總預算經費一億元，由農村再生基金支應。

林業署表示，這次新增的五物種，只要在標的實施地區且農地面積至少零點一公頃以上，赤腹游蛇農地面積需至少一百平方米以上，不使用除草劑、毒鼠藥及不友善的防治網，並符合農藥安全檢出規範，每年每公頃核發最高三萬元獎勵金。農民若積極營造適宜繁殖或棲息環境，每人再加發最高每年三萬元獎勵金。