聽新聞
test
0:00 / 0:00

生態給付計畫 新增5瀕危物種

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導
生態給付 10物種受益 圖／聯合報提供
生態給付 10物種受益 圖／聯合報提供

石虎、水獺、草鴞、水雉及台灣黑熊等五種野生動物及其棲地納入「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」後，農業部林業署昨天宣布將諸羅樹蛙、山麻雀、赤腹游蛇、食蛇龜及柴棺龜等五種瀕危及珍稀物種納入示範計畫，農友落實友善農地、通報及監測這五種物種，每年最高可領六萬元。

林業及自然保育署二○二一年推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，建立系統性及制度化的生態服務給付保育工具，在地居民與社區從抗拒與野生動物為鄰轉為認同，並對參與保育工作產生榮譽感。

林業署長林華慶表示，民眾不見得熟悉這五種物種，但牠們與人比鄰而居，棲息在人為干擾較多的環境，特別需要納入計畫中。由於物種生態習性不同，面臨的危機與威脅也不同，要納入給付辦法需有客觀指標，因此每年會針對狀況新增、或依實際推動經驗調整修訂。

林華慶舉例，以往苗栗某些區域的石虎會補食農民飼養的放山雞，讓部分農民頭痛，因而遭毒殺、陷阱捕殺；將石虎加入生態給付方案後，扭轉石虎對農民負面、鄰避形象，農民就可調整與物種間的應對關係。在此過程中，農民若有農損，由國家代表人民給付，既補償農民損失，也鼓勵農民營造對這些物種棲地更有正面意義的事。

林華慶說，計畫實施兩年，經農業部生物多樣性研究所調查發現，石虎在南投地區的族群正增長中；林華慶解釋，族群增長不會只依賴生態給付單一工具，還包括交通設施、防止路殺等措施，但是生態給付政策確實對瀕危、珍稀野生動物保育是正向表現。

林業署表示，每年執行總預算經費一億元，由農村再生基金支應。

林業署表示，這次新增的五物種，只要在標的實施地區且農地面積至少零點一公頃以上，赤腹游蛇農地面積需至少一百平方米以上，不使用除草劑、毒鼠藥及不友善的防治網，並符合農藥安全檢出規範，每年每公頃核發最高三萬元獎勵金。農民若積極營造適宜繁殖或棲息環境，每人再加發最高每年三萬元獎勵金。

農民 石虎 林業署
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

發展地方產業間接保育棲地 這些社區把蛇、鳥、龜當寶

繼石虎、草鴞後 林業署宣布「這五種」加入生態給付

林下經濟推動有成 林業署將研議「有效保育地」指引

影／全國最大牧草區驚見4隻「草鴞」寶寶 緊急圍籬保護

相關新聞

生態給付計畫 新增5瀕危物種

繼石虎、水獺、草鴞、水雉及台灣黑熊等五種野生動物及其棲地納入「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」後，農業部林業署昨...

從害怕到復育 農友讓赤腹游蛇回來

農業部林業署昨宣布新增五種瀕危及珍稀物種納入瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案，這些物種所在地的農民與居民表示，除了...

發展地方產業間接保育棲地 這些社區把蛇、鳥、龜當寶

林業署今天宣布，再新增五種瀕危及珍稀物種，納入生態服務給付示範計畫，包括諸羅樹蛙、山麻雀、赤腹游蛇、食蛇龜及柴棺龜等；居...

醒來發現沙發「貓咪捲成一團」！他近看揭真實身分超驚喜：這隻不是貓

不請自來的小傢伙。美國加州一名網友分享，某天醒來後發現露臺的沙發上多了個奇怪身影，本來以為只是一隻貓咪，不過當牠隨著陽光升起緩緩醒來，屋主才驚覺對方是一隻超級漂亮的小狐狸，看起來非常放鬆直到天黑才離開。

繼石虎、草鴞後 林業署宣布「這五種」加入生態給付

繼石虎、水獺、草鴞、水雉及台灣黑熊等5種野生動物及其棲地納入「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」後，農業部林業署今...

被餵養的流浪貓突消失…幾周後帶2寶寶現身！女子細看才恍然大悟：母親真偉大

母親總會為孩子尋找最好的道路。一隻母流浪貓生下兩隻幼崽，其中一隻寶寶罹患眼病，貓媽媽鼓起勇氣將幼貓帶去找信任的人類，希望得到他們的協助幫孩子恢復健康。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。