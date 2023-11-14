發展地方產業間接保育棲地 這些社區把蛇、鳥、龜當寶

林業署今天宣布，再新增五種瀕危及珍稀物種，納入生態服務給付示範計畫，包括諸羅樹蛙、山麻雀、赤腹游蛇、食蛇龜及柴棺龜等；居民認為，除了作保育以外，也改變了社區的觀念，進而增加當地的產業發展。

「一開始有嚇一跳，牠很重要嗎？」陽明山竹子湖以海芋田觀光聞名，其實也是赤腹游蛇的棲地保育區，財福海芋田藝術總監盧品方表示，當地是觀光區，但要保育蛇類，第一時間也擔心民眾害怕，但透過教學與說明，讓消費者了解物種與棲地重要性，

盧品方表示，經過學者說明，才知道赤腹游蛇僅剩下2000多隻，且不斷減少中，僅剩下桃園龍潭、和陽明山竹子湖兩棲地，她才知道，赤腹游蛇已經在田裡居住這麼久，都沒有發現；晚上巡田都看水、看蟲害，都沒留意水裡有甚麼，直到學者來做調查，才發現赤腹游蛇的可愛，藉由學者協助，進行水域的復育，結果赤腹游蛇陸續游回來了。

盧品方說，當下才發現，「我們很重要」，因此跟父親商量，讓海芋逐漸減藥，但因為要申請綠保標章，不能使用化肥與農藥讓遊客來採，希望可以做到完全不用藥，又要做到有觀賞價值，還能保護棲地；這三年剛好遇到疫情，現在解封回到經濟面，也擔心遊客會害怕，今年也開始做生態教學，讓參觀民眾了解赤腹游蛇與環境指標，間接告知消費者保育的重要；甚至告訴觀光客，海芋花一把一百五，但保育類赤腹游蛇很貴，「千萬別碰牠」。

嘉義梅山生毛樹19號柑仔店專門販售高山茶，和季節蔬果，業者黃惠瑜說，剛開始也想麻雀不就一般的麻雀，有甚麼不一樣嗎？但當地國小前校長對麻雀有了解，才對當地居民說，這山麻雀在民國101年時，全台剩不到1000隻，才知道這物種這麼稀少，加上鳥會的研究人員上山觀察，慢慢去了解，原來在保育這些動物的同時，也保護環境，這是一個生態指標，生態環境好，物種就會多。