花蓮卓溪黑熊痊癒養胖重返山林 族人祈福送行

今年7月一隻84公斤雄性台灣黑熊於卓溪鄉咖啡園，遭山豬吊陷阱受困被救出，經野灣野生動物保育協會團隊悉心照養4個多月，復原情形良好，評估健康無虞。由當地布農族清水部落命名為Da qu-ali（發音為「達古阿里」）後，今天順利野放，重返山林。

林業及自然保育署花蓮分署表示，Da qu-ali為布農族語一個偉大「領導人」的名字，是分署今年救援的第2隻黑熊，族人期待牠重返自然後，能成為森林中的領導者。Da qu-ali因誤觸陷阱受傷，經手術截除左前四指後恢復良好，體重已增加至101公斤，評估後符合野放標準。

今天清晨的野放行動，除了野灣野生動物保育協會及野聲環境生態公司外，花蓮分署也邀請中平、卓溪及清水等三部落族人共同參與，在清水部落頭目何成忠帶領祈福及命名儀式後，Da qu-ali在森林護管員的驅離槍聲及氣鳴喇叭聲響中，朝森林深處奔去。

花蓮分署說明，在野放前曾召開5場次部落說明會，讓部落族人充分了解；黑熊野放後，除會持續透過衛星發報器回傳的定位資訊，追蹤黑熊移動軌跡及範圍，也會於部落周邊設置電子圍籬，只要黑熊靠近，必要性時有相關警戒或驅離等因應措施，確保人熊安全。

花蓮分署鼓勵部落族人加入台灣黑熊生態服務給付示範計畫，參與棲地巡護、協助移除具傷害性的獵具、加強食物管理及宣導人熊遭遇因應措施，期待更多在地居民共同參與黑熊保育，建立人熊和諧共處友善環境。