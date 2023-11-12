快訊

中職／新生龍3年奪冠追平最速紀錄 終結龍族8769天等待

檢討新冠疫情「為何不學大陸方艙醫院？」 莊人祥曝內幕

南鯤鯓代天府擲筊大賽！大學生奪16萬8888元 曝「驚人巧合」喊老天庇佑

清境農場「笑笑羊」公羊徵婚 標售價30萬元

中央社／ 南投縣12日電

南投縣清境農場為防止近親繁殖，日前在網路公告，幫園區內1歲的「笑笑羊」瓦萊黑鼻公羊找老婆，期許牠到其他農場繁衍下一代，欲招婿者需備禮金30萬元，16日下午開標。

清境農場日前在官網上公告112年清境農場飼養綿羊標售案，要為去年9月出生的瓦萊黑鼻公羊（耳號為R1122）徵婚，欲招婿者需備禮金30萬元。

清境農場副場長王仁助接受中央社記者訪問表示，園區內有報戶口的羊總共384頭，包括柯麗黛綿羊、薩福克綿羊、黑肚綿羊以及瓦萊黑鼻羊等。

他指出，瓦萊黑鼻羊原產地為瑞士，清境農場近年向國外進口，其特色為臉部漆黑，讓人分不清五官、四肢也都帶有黑毛，一臉萌呆樣，而英國熱門動畫「笑笑羊」的原型就來自瓦萊黑鼻羊。

農場為了讓瓦萊黑鼻公羊血統歧異度變大，避免家族過度近親繁殖，以產出健康後代，所以標售「R1122」。

王仁助說，園區曾幫其他羊隻找好歸宿，但婚嫁方式不同，此次瓦萊黑鼻羊在國內較為罕見，所以採徵婚方式，幫公羊尋找好人家，參考國際市場價格後，標售價訂為新台幣30萬元，「另類的入贅啟示」。

農場透露已有人前來領標，預計15日下午5時截標，16日下午2時開標，公布這起婚嫁是否有成。

清境農場 綿羊 徵婚
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

相關新聞

世界最萌小羊招親！清境農場1歲黑鼻公羊標售30萬元

瓦萊黑鼻羊有「世界最萌小羊」之稱，南投仁愛清境農場耗時2年，去年總算順利引進，並在場內開枝散葉，未料近期卻貼出公告，將出...

竟然沒滅絕！稀有「針鼴鼠」再現蹤 研究團隊驚奇：看到瞬間全部跳起來

過去被認為滅絕的稀有物種艾登堡長喙針鼴鼠又出現了！近日科學家在印尼幾內亞島拍到4段3秒的針鼴鼠活動影片，證實此物種尚未滅絕…

拉拉凶性大發暴咬飼主手腕？飼主揭催淚真實原因 網被暖哭：狗狗都是天使

工作犬的用途也包括當人類心靈導師的精神撫慰犬。有飼主分享擔任他養的拉布拉多在他憂鬱症發作時，咬住他的手試圖安撫，看似粗暴的動作其實是另類的溫柔。

阿金拖瘸腿在隧道追車「停紅燈都不給上車」心酸畫面網罵翻 駕駛揭大逆轉真相

公然遺棄寵物？有汽車駕駛目擊黃金獵犬疑似被棄養，緊追著主人的車在隧道內狂奔，飼主即使停紅燈都不讓牠上車，心酸的一幕最後真相卻有了大反轉。

土堆中露出「纖細嬰兒小手」僵硬發黑！牠猛然翻身 超巨反差真面目嚇壞百萬人

土堆裡怎會有手！一名男子在泥土堆裡看到兩隻詭異如嬰兒般的小手，好奇伸手戳戳，小手的主人受不了干擾從土中竄出，反差大的真面目讓人嚇一跳。

屋主通報有「水獺」受困下水道！志工到場驚見一對國寶級動物：牠們好大隻

罕見的野生動物受困！英國野保組織接獲通報，有水獺卡在排水溝待救援，當救援人員抵達現場發現，是體型更巨大的特殊生物。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。