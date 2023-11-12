清境農場「笑笑羊」公羊徵婚 標售價30萬元

南投縣清境農場為防止近親繁殖，日前在網路公告，幫園區內1歲的「笑笑羊」瓦萊黑鼻公羊找老婆，期許牠到其他農場繁衍下一代，欲招婿者需備禮金30萬元，16日下午開標。

清境農場日前在官網上公告112年清境農場飼養綿羊標售案，要為去年9月出生的瓦萊黑鼻公羊（耳號為R1122）徵婚，欲招婿者需備禮金30萬元。

清境農場副場長王仁助接受中央社記者訪問表示，園區內有報戶口的羊總共384頭，包括柯麗黛綿羊、薩福克綿羊、黑肚綿羊以及瓦萊黑鼻羊等。

他指出，瓦萊黑鼻羊原產地為瑞士，清境農場近年向國外進口，其特色為臉部漆黑，讓人分不清五官、四肢也都帶有黑毛，一臉萌呆樣，而英國熱門動畫「笑笑羊」的原型就來自瓦萊黑鼻羊。

農場為了讓瓦萊黑鼻公羊血統歧異度變大，避免家族過度近親繁殖，以產出健康後代，所以標售「R1122」。

王仁助說，園區曾幫其他羊隻找好歸宿，但婚嫁方式不同，此次瓦萊黑鼻羊在國內較為罕見，所以採徵婚方式，幫公羊尋找好人家，參考國際市場價格後，標售價訂為新台幣30萬元，「另類的入贅啟示」。

農場透露已有人前來領標，預計15日下午5時截標，16日下午2時開標，公布這起婚嫁是否有成。