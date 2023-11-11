鳳凰谷鳥園不只可愛鳥類 這種鳥凶起來會踢死人
行政院將調高公立動物園保育員危險加給，包含南投縣鳳凰谷鳥園。許多遊客認為鳥園不像動物園有猛獸，多是可愛鳥類。國立自然科學博物館表示，其實鳥園猛禽就有12種，另有大型危險走禽北方食火雞等在原產地曾有踢死人案例，照顧起來辛苦又危險，將配合調高危險加給，讓保育員更有保障。
科博館表示，明年元旦起會依循中央政策調高動保員的危險加給，所屬的鳳凰谷鳥園生態園區有5名保育員符合資格。
鳳凰谷鳥園飼養100種、800多隻鳥禽，其中保育類鳥禽45種共181隻，包含12種猛禽，如大冠鷲、草鴞、褐林鴞、短耳鴞等；另有大型危險走禽，例如北方食火雞（單垂鶴鴕）。
保育員舉例，大冠鷲、草鴞為較兇猛猛禽，照養餵時食飼育員進入棲息範圍，需要小心避免鳥禽維護棲息環境產生攻擊行為，醫療照護保定時也要防護猛禽利爪。
北方食火雞不屬於猛禽類，但是在原棲息地新幾內亞有多件攻擊人類致死案例，飼育員照護時都須小心謹慎。
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