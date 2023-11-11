快訊

三重派出所被人率眾包圍…竟是內鬼助攻 2所長遭開鍘

東北季風影響 北台灣4縣市慎防豪雨至晚間

鳳凰谷鳥園不只可愛鳥類 這種鳥凶起來會踢死人

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
鳳凰谷鳥園飼養800多隻鳥禽，工作人員得攀爬維護設施，還要避免遭攻擊。圖／國立自然科學博物館提供
鳳凰谷鳥園飼養800多隻鳥禽，工作人員得攀爬維護設施，還要避免遭攻擊。圖／國立自然科學博物館提供

行政院將調高公立動物園保育員危險加給，包含南投縣鳳凰谷鳥園。許多遊客認為鳥園不像動物園有猛獸，多是可愛鳥類。國立自然科學博物館表示，其實鳥園猛禽就有12種，另有大型危險走禽北方食火雞等在原產地曾有踢死人案例，照顧起來辛苦又危險，將配合調高危險加給，讓保育員更有保障。

科博館表示，明年元旦起會依循中央政策調高動保員的危險加給，所屬的鳳凰谷鳥園生態園區有5名保育員符合資格。

鳳凰谷鳥園飼養100種、800多隻鳥禽，其中保育類鳥禽45種共181隻，包含12種猛禽，如大冠鷲、草鴞、褐林鴞、短耳鴞等；另有大型危險走禽，例如北方食火雞（單垂鶴鴕）。

保育員舉例，大冠鷲、草鴞為較兇猛猛禽，照養餵時食飼育員進入棲息範圍，需要小心避免鳥禽維護棲息環境產生攻擊行為，醫療照護保定時也要防護猛禽利爪。

北方食火雞不屬於猛禽類，但是在原棲息地新幾內亞有多件攻擊人類致死案例，飼育員照護時都須小心謹慎。

猛禽大冠鷲生氣時會做出威嚇姿態，保育員得小心翼翼，免得遭銳利爪喙攻擊。圖/國立自然科學博物館提供
猛禽大冠鷲生氣時會做出威嚇姿態，保育員得小心翼翼，免得遭銳利爪喙攻擊。圖/國立自然科學博物館提供
鳳凰谷鳥園的北方食火雞 ，在原產地有攻擊踢死人的案例。圖／科博館提供
鳳凰谷鳥園的北方食火雞 ，在原產地有攻擊踢死人的案例。圖／科博館提供

大冠鷲 動物園 生態園區
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

群鳥飛舞超壯觀 新竹市金城湖秋水鳥季登場

回響／公立動物園保育員明年加薪 北市動物園樂見其成

台中機場下滑道 大冠鷲右翅和右腳全斷 安樂死結局

秋冬好賞鳥 台東太平溪人工濕地鳥類換裝

相關新聞

鳳凰谷鳥園不只可愛鳥類 這種鳥凶起來會踢死人

行政院將調高公立動物園保育員危險加給，包含南投縣鳳凰谷鳥園。許多遊客認為鳥園不像動物園有猛獸，多是可愛鳥類。國立自然科學...

「鄰居家的狗」爽躺沙發做日光浴 屋主越想越不對勁求救：這隻不是狗

還以為是鄰居家的狗狗。美國舊金山（San Francisco）一名屋主上周醒來，赫然發現有不請自來的生物睡在露臺的沙發上，原以為是哪戶人家的狗狗不小心闖了進來，沒想到近看才發現是一隻野生郊狼（coyote），讓屋主嚇得趕緊打電話求救。

寵物蛇脫完皮又鑽回去！只露一顆頭飼主愣住 網友共鳴「脫完外套又覺得冷」

紀錄寵物蛇脫皮是許多飼主的樂趣之一。在日本有一名網友平時養了多種爬蟲類，近日他在觀察其中一隻寵物蛇脫皮的時候，卻發現蛇蛇最後又鑽回去剛脫下來的皮，彷彿覺得太冷只露出一顆頭的模樣，讓飼主超級不解想問「你為什麼要鑽回去啊～」

影／全國最大牧草區驚見4隻「草鴞」寶寶 緊急圍籬保護

農業部畜產試驗所9日傍晚在牧草區剪草時，發現4隻瀕臨絕種保育類野生動物草鴞寶寶藏在草叢中，緊急聯繫台南市野生動物保育學會...

狒狒圍捕變獵殺留遺憾 林業署辦野生動物保育人員訓練

逃逸東非狒狒圍捕變獵殺，留下遺憾也暴露地方保育人員員額、知識、經驗都不足；為提升各級地方政府人員保育工作職能，農業部林業...

貓咪縮成一團球睡覺代表什麼情緒？獸醫解析喵星人常見4種睡姿與心理狀態

今年推出的手機遊戲《Pokémon Sleep》是一款能夠測量、記錄睡眠，並且蒐集寶可夢睡姿的遊戲。現實生活中，相信有養貓咪的飼主們，應該也蒐集過貓咪的各種睡姿吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。