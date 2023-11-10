瀕危東方白鸛A20重返金山濕地 2隻小天鵝作伴
台北鳥會今天下午表示，金山清水濕地9日出現7隻台灣保育類瀕臨絕種的東方白鸛，這些嬌客中，5隻東方白鸛稍後飛離；但2隻仍繼續留下，其中1隻腳環編號A20，是韓國繫放的鳥。
台北鳥會今天以新聞稿表示，昨日下午鳥友觀察到7隻東方白鸛，也記錄2隻小天鵝；這些稀有冬候鳥造訪，讓生態愛好者和鳥類觀察者十分興奮。
台北鳥會理事長李昭賢接受中央社記者電訪表示，東方白鸛名列自然保護聯盟（IUCN）紅皮書「瀕危」等級，也是台灣保育類名錄中，列為瀕臨絕種的I級保育類野生動物。
台北鳥會說，腳環標號A20的東方白鸛，於2020年在韓國出生，被繫上腳環後飛離韓國，抵達台灣後，從此愛上台灣。2021年經鳥友通報，獲悉牠在金山區清水濕地穩定出現，台北鳥會也曾於2021年11月至2022年5月間，進行棲地生態調查。另外，去年也曾記錄到有小天鵝到訪金山區。
鳥會說，候鳥雖有長距離遷徙能力，但若喜歡一地，也會長時間於度冬地停留繁殖，甚至變為留鳥。未來東方白鸛A20是否會在台灣繁殖無從得知；但候鳥愛上台灣重返濕地，此事提醒人們，台灣有豐富自然資源和多樣性生態，需多關注與保護。
李昭賢呼籲民眾遵守愛鳥誓約，保持適當距離賞鳥，不干擾嬌客活動，若見有人惡意干擾，可撥打當地政府1999專線通報或，撥1959動物保護專線。
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