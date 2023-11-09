因應寵物高齡化 新北擬設市立寵物長照醫院
為因應寵物高齡化趨勢，新北市動保處今天表示，規劃在三峽區白雞山興辦市立旗艦長照寵物醫院，打造毛寶貝複合式長照醫療園區，提供寵物醫療需求。
動保處長楊淑方表示，隨著寵物高齡化到來，有越來越多寵物有長照需求，寵物長期照護必須具有前瞻性規畫，動保處擬興辦市立旗艦寵物長照醫院，也就是規劃設立毛寶貝長照複合式醫療園區。
她表示，希望能結合寵物業、動物醫院、餐廳、旅遊業等相關業者，提供寵物醫療需求，照顧毛寶貝的健康也照護飼主的身心靈，為毛寶貝與飼主創造更美好的未來。
她表示，期盼成立長照寵物醫院來帶動民間業者模仿、投入，寵物長照涉及長期護理與復健、刺激腦部活化的計畫設計、輔具製作等，未來若有專業教學場域，將有助民間業者培養技能，使寵物獲得良好的照護。
她表示，全案經送農業部審核，目前遭中央退回共4次。動保處將再修正後，提送中央，擬改朝「新北市立寵物健康複合園區」進行規劃，也期盼中央能早日同意設立，以滿足寵物長照及醫療需求。
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