行銷友善石虎農作 苗栗縣8農友獲贈「友善石虎」標章

苗栗縣淺山地區為石虎主要棲息範圍，也是全台最大的石虎族群棲地，縣府為推廣石虎保育，透過在地農友、社區及機關團體等各方支持並協助保育工作，實現永續經營目標，且為行銷友善石虎農作，今天上午舉辦友善石虎農作標章受贈儀式，共有8位農友獲贈標章以認證農產作物，供消費者安心選購食用。

縣府農業處表示，取得「友善石虎農作標章」的農友有田鱉 埤塘 谷津田（由田間管理員王正安代表出席）、硯山米有機生活實驗場-劉俊和、Me棗居自然農園-陳淑慧、大象自然生活農莊-鄧秋芳、藏山椿工坊-劉耀聰、千蕙農場-徐肇徵、多多龍有機農場-張家榮、徐家紅棗果園-徐立明等8人。

主要作物以稻米、紅棗、咖啡、芭蕉、柑橘類、油茶、文旦為大宗，分布於通霄鎮、公館鄉、獅潭鄉及西湖鄉，希望藉由推動「友善石虎農作標章」，可以擴大友善石虎棲地面積，讓石虎能有更安全活動及覓食的空間。

另外，苑裡鎮蕉埔國小長期推動野生動物生命教育，以保育類野生動物石虎為主題納入校訂課程，並結合藝術、科技等媒材。設計出獨一無二的石虎課程，讓孩子從小接觸保育觀念並學習參與公民議題的能力，今年獲得農業部「推動野生動物生命教育楷模獎」，現場也獲縣長鍾東錦表揚。

今天獲贈標章農友當中，「田鱉米」田間管理員王正安是來自基隆的大學畢業生，到通霄耕租1.6公頃農田已有7年，他與地主林春蘭女士因田鱉、石虎結緣，彼此在生活上互學互助，情同母子，令人感動。

多多龍有機農場的張家榮，原本是在對岸上海從事攝影工作，回鄉與哥哥一起推動生態復育已十多年，農場以有機生態環境教育場域、蜜蜂生態園區為主，堅持有機農作，主要有採果、農產加工。

藏山椿工坊的劉耀聰雖出身務農家庭，但毫無務農經驗，原本是領有高薪的設備技術工程師，因突逢父親離世，放心不下年邁母親，毅然離職返回獅潭鄉下陪伴母親，並重拾務農家業，栽植油茶樹、紅棗，堅持無毒友善的種植方式，讓他在創業初期常進苦頭，也幾乎花盡積蓄，如今也算苦盡甘來，在獅潭老街上擁有小店面，維持生計。