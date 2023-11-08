【動物冷知識】踢踢踏～海鷗草地上快速踢腿起舞 原因曝光「我餓了」

哈囉大家好，我是帽帽！

生活在大自然中，沒有一點狩獵技巧是很難填飽肚子的，今天我們一起來看看3個有趣的動物狩獵技巧吧！









流星錘蜘蛛與一般吐絲結網的蜘蛛不一樣，他們可以分泌出一種球狀、具有黏性的化學物質，並在小球上黏一條蛛絲製作成流行錘。

他們的流星錘擁有與雌蛾吸引雄蛾前來交配類似的費洛蒙，只要有飛蛾經過他們身邊，他就會馬上拋出流星錘黏住飛蛾捕捉食用。

流星錘蜘蛛的背部有小球狀突起物及棕色的頭部，看起來很像鳥大便，他們透過偽裝保護自己不被天敵捕捉，亦可讓他們獵物降低降低警覺性。

A bolas spider is any of several species of orb-weaver spider that, instead of spinning the typical web, hunt by using a sticky 'capture blob' of silk on the end of a line, known as a 'bolas'



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指猴是原產於馬達加斯加的靈長類動物，但他們又有一點這麼不像靈長類動物。他們擁有像嚙齒動物一樣的牙齒，可以永久成長。他們的手指也很特殊，大拇指與其他手指一樣又長又細，中指更是比其他手指更細更長，可以達到其他手指的三倍。

指猴有類似啄木鳥敲打樹木尋找其中躲藏小蟲的行為，一旦發現後，會先用牙齒在樹上咬出一個洞，再利用細長的中指挖出小蟲吃掉。 這種覓食方法稱為「撞擊式覓食」，佔用覓食時間的5%～41%。

馬達加斯加本來就不存在啄木鳥，樹洞裡的小蟲心想太好了投胎到一個沒有啄木鳥的地方可以鬆了一口氣時，指猴就叩叩來敲門了🥲

My new mission is to spread the aye-aye agenda, join my aye-aye cult pic.twitter.com/rmF6U0DlTW — ♡♡ Comrade Senti-Sam+🪶 Salut toi 😏🌈 (@Ichigo_0_o) 2023年11月2日









海鷗會在草地上快速踩踏，模仿下雨的聲音吸引小蟲鑽土而出，也有寫人認為是類似鼴鼠掘土的聲音使的地下的小蟲害怕被吃掉而鑽出地面，總之最後都被海鷗吃掉了。

這個舞步又稱為雨舞Rain Dance，與祈雨舞的英文相同，只是海鷗跳的這個是祈蟲舞(◍¯∀¯◍)

When a seagull will repeatedly stamp its feet in a rhythmic pattern, that is called the rain dance. It mimics the rain by vibration to brings earthworms and other bugs to surface



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