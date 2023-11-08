快訊

拜習會確定在11月15日？大陸外交部仍稱不能靠自動駕駛

三立入股中嘉案今天至NCC說明 承諾將限期改正

耀樂反擊！控炎亞綸「毀滅一個16歲少年人生」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【動物冷知識】踢踢踏～海鷗草地上快速踢腿起舞 原因曝光「我餓了」

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

生活在大自然中，沒有一點狩獵技巧是很難填飽肚子的，今天我們一起來看看3個有趣的動物狩獵技巧吧！




流星錘蜘蛛與一般吐絲結網的蜘蛛不一樣，他們可以分泌出一種球狀、具有黏性的化學物質，並在小球上黏一條蛛絲製作成流行錘。

他們的流星錘擁有與雌蛾吸引雄蛾前來交配類似的費洛蒙，只要有飛蛾經過他們身邊，他就會馬上拋出流星錘黏住飛蛾捕捉食用。

流星錘蜘蛛的背部有小球狀突起物及棕色的頭部，看起來很像鳥大便，他們透過偽裝保護自己不被天敵捕捉，亦可讓他們獵物降低降低警覺性。




指猴是原產於馬達加斯加的靈長類動物，但他們又有一點這麼不像靈長類動物。他們擁有像嚙齒動物一樣的牙齒，可以永久成長。他們的手指也很特殊，大拇指與其他手指一樣又長又細，中指更是比其他手指更細更長，可以達到其他手指的三倍。

指猴有類似啄木鳥敲打樹木尋找其中躲藏小蟲的行為，一旦發現後，會先用牙齒在樹上咬出一個洞，再利用細長的中指挖出小蟲吃掉。 這種覓食方法稱為「撞擊式覓食」，佔用覓食時間的5%～41%。

馬達加斯加本來就不存在啄木鳥，樹洞裡的小蟲心想太好了投胎到一個沒有啄木鳥的地方可以鬆了一口氣時，指猴就叩叩來敲門了🥲




海鷗會在草地上快速踩踏，模仿下雨的聲音吸引小蟲鑽土而出，也有寫人認為是類似鼴鼠掘土的聲音使的地下的小蟲害怕被吃掉而鑽出地面，總之最後都被海鷗吃掉了。

這個舞步又稱為雨舞Rain Dance，與祈雨舞的英文相同，只是海鷗跳的這個是祈蟲舞(◍¯∀¯◍)

參考連結：123

海鷗 蜘蛛
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

人類和毛孩的視覺差別！圖解7種常見寵物「眼睛看到的世界」是什麼樣子？

【動物冷知識】古早捕魚方式大公開！牠一神技「遇誰吸誰」成漁民心頭好

花園草皮出現「硬幣大奇怪孔洞」 網友急提醒：不要坐上面！

阿金狂追海鷗讓牠累到放棄逃跑以為死定了 最後僅往對方頭上「撒泡尿」結束這回合

相關新聞

【動物冷知識】踢踢踏～海鷗草地上快速踢腿起舞 原因曝光「我餓了」

哈囉大家好，我是帽帽！ 生活在大自然中，沒有一點狩獵技巧是很難填飽肚子的，今天我們一起來看看3個有趣的動物狩獵技巧吧！

【獸醫師專欄】飼主也會被傳染！你以為的感冒不是感冒 而是「鉤端螺旋體」

5-7月台灣最悶濕的季節，颱風梅雨接連不斷，除了皮膚問題、熱衰竭（中暑），最可怕的就是「鉤端螺旋體」，法定「第四類傳染病」、「人畜共通傳染病」，也就是人也會被感染得病！

別人家的狗都比較聰明？愛犬學才藝都學不會 小心是你的教學步驟出問題

飼主在訓練狗狗才藝的時候常常遇到狗狗學不會的狀況，不免會懷疑是不是自家狗狗很笨、別人家的狗很聰明，但實際上訓練簡單的才藝也是需要技巧。

領養人生第1隻寵物！他最後竟帶走「收容所最吵醜貓」志工傻眼 原因曝光超暖心

每一隻米克斯都是驚喜包。一名男子最近動了養貓的念頭，到收容所去看了好幾十隻的貓咪，最後竟收養了一隻「全收容所最吵的小貓」回家，背後原因相當暖心。

被貓皇狂盧快遲到！女大生偷帶貓咪去上課「我不想翹課也不想讓牠失望」

根據BoredPanda的報導，毛孩們有一種能夠讓生活改善的魔力。有時候，在經歷了一整天忙碌的上班上課生活之後，你精疲力竭的回到家，完全沒有動力再去做其他事情，但是只需要牠們出現迎接你回家，你立刻就感覺到正能量。

浪浪凍死前緊抱7隻「滿月小奶汪」保暖 收容所義工不捨：寶寶咬住媽媽不肯走

在12月中旬，西伯利亞的氣溫已經跌到了零下20度，不少流浪動物找不到藏身之處，面臨的結局只有被活活凍死。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。