瀕危水鳥諾氏鷸連8年造訪將軍濕地 推測應為同一隻

名列國際自然保護聯盟（IUCN）紅皮書「瀕危」等級的保育類野鳥「諾氏鷸」近日於台南將軍濕地現蹤，從2016年起每年都有紀錄，台南市野鳥學會推測為同一隻，對棲地忠誠度高。

台南市野鳥學會今天公布，全球估計不到1500隻的台灣一級保育類野鳥「諾氏鷸」再度來到台灣，昨天有鳥友目擊諾氏鷸在將軍濕地覓食，自2016年起至今年，每年將軍濕地都有諾氏鷸出現紀錄，而且多數時候都是1隻，推測極可能是同一隻，顯示候鳥對於棲地忠誠度極高。

台南市野鳥學會總幹事林岱瑢表示，將軍濕地前身為七股鹽場一部分，自2002年停止曬鹽後，逐漸演替為生態豐富濕地，成為許多候鳥度冬重要棲地，除了諾氏鷸以外，還有國際瀕危的紅腹濱鷸、大濱鷸、黑嘴鷗、斑尾鷸及黑面琵鷺等水鳥選擇在此度冬。

林岱瑢指出，隨著能源轉型，七股鹽場一度面臨太陽能光電進駐危機，經環保團體與保育單位奔走交涉後，在2022年由台灣黑面琵鷺保育學會、中華民國野鳥學會、台南市野鳥學會、台灣環境規劃協會、台灣濕地保護聯盟與中華民國荒野保護協會6個團體組成「七股將軍鹽灘地濕地復育聯盟」，向國有財產署認養約1230公頃的七股鹽場鹽灘地。

林岱瑢說，將軍濕地是台南鳥會認養範圍，在為期6年認養期限內，將會定期調查、巡守、維護環境與監測生態，今年起台南鳥會與中華鳥會獲上海銀行贊助經費，支援將軍濕地鳥類調查、國際推廣及水鳥救傷，盼為諾氏鷸留下一片能安心度冬處所。

諾氏鷸（學名：Tringa guttifer）又名小青腳鷸，為鷸科鷸屬的鳥類，主要分布於鄂霍次克海沿岸與印度洋東北沿海地區，但在其間的東北亞至東南亞一帶也有過為數不少過境紀錄。