快訊

iPhone平時這樣放更省電！不用按鍵「自動關閉螢幕」

張忠謀同門師兄弟！半導體業「一代宗師」施敏辭世 享壽87歲

政策影響力遍及兩岸…台灣知名政略作家范疇過世 享壽68歲

瀕危水鳥諾氏鷸連8年造訪將軍濕地 推測應為同一隻

中央社／ 台南8日電
名列國際自然保護聯盟（IUCN）紅皮書「瀕危」等級的保育類野鳥「諾氏鷸」近日在台南將軍濕地現蹤，自2016年起每年都有出現的紀錄。（鳥友李正峯攝，台南市野鳥學會提供）
名列國際自然保護聯盟（IUCN）紅皮書「瀕危」等級的保育類野鳥「諾氏鷸」近日在台南將軍濕地現蹤，自2016年起每年都有出現的紀錄。（鳥友李正峯攝，台南市野鳥學會提供）

名列國際自然保護聯盟（IUCN）紅皮書「瀕危」等級的保育類野鳥「諾氏鷸」近日於台南將軍濕地現蹤，從2016年起每年都有紀錄，台南市野鳥學會推測為同一隻，對棲地忠誠度高。

台南市野鳥學會今天公布，全球估計不到1500隻的台灣一級保育類野鳥「諾氏鷸」再度來到台灣，昨天有鳥友目擊諾氏鷸在將軍濕地覓食，自2016年起至今年，每年將軍濕地都有諾氏鷸出現紀錄，而且多數時候都是1隻，推測極可能是同一隻，顯示候鳥對於棲地忠誠度極高。

台南市野鳥學會總幹事林岱瑢表示，將軍濕地前身為七股鹽場一部分，自2002年停止曬鹽後，逐漸演替為生態豐富濕地，成為許多候鳥度冬重要棲地，除了諾氏鷸以外，還有國際瀕危的紅腹濱鷸、大濱鷸、黑嘴鷗、斑尾鷸及黑面琵鷺等水鳥選擇在此度冬。

林岱瑢指出，隨著能源轉型，七股鹽場一度面臨太陽能光電進駐危機，經環保團體與保育單位奔走交涉後，在2022年由台灣黑面琵鷺保育學會、中華民國野鳥學會、台南市野鳥學會、台灣環境規劃協會、台灣濕地保護聯盟與中華民國荒野保護協會6個團體組成「七股將軍鹽灘地濕地復育聯盟」，向國有財產署認養約1230公頃的七股鹽場鹽灘地。

林岱瑢說，將軍濕地是台南鳥會認養範圍，在為期6年認養期限內，將會定期調查、巡守、維護環境與監測生態，今年起台南鳥會與中華鳥會獲上海銀行贊助經費，支援將軍濕地鳥類調查、國際推廣及水鳥救傷，盼為諾氏鷸留下一片能安心度冬處所。

諾氏鷸（學名：Tringa guttifer）又名小青腳鷸，為鷸科鷸屬的鳥類，主要分布於鄂霍次克海沿岸與印度洋東北沿海地區，但在其間的東北亞至東南亞一帶也有過為數不少過境紀錄。

濕地 野鳥 台南
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

清大結合在地民眾走入濕地 開啟尋蚵之旅

新北濕地藝術季加碼 「濕地迷蹤」從闖關遊戲體驗生態

秋冬好賞鳥 台東太平溪人工濕地鳥類換裝

台東市太平溪生物棲地多元 鳥類秋冬換裝濕地賞鳥趣

相關新聞

瀕危水鳥諾氏鷸連8年造訪將軍濕地 推測應為同一隻

名列國際自然保護聯盟（IUCN）紅皮書「瀕危」等級的保育類野鳥「諾氏鷸」近日於台南將軍濕地現蹤，從2016年起每年都有紀...

瞎妹「手賤猛戳大象屁屁」覺得好玩還狂笑！下秒制裁降臨 極度舒適畫面瘋傳

人類應該好好對待動物。一名女遊客在大象觀光區一時興起，竟伸出手指狂戳大象屁股，溫馴的大象被激怒抬腳怒踹女子，女遊客反應不及都嚇到跌倒，影片在網路上瘋傳掀起熱議。

動物園直擊袋鼠母子吵架！小袋鼠「雙手插腰7pupu」轉頭生悶氣：不跟馬麻好了

吵架了？動物園一對袋鼠母子疑似是吵架，袋鼠寶寶很不爽的站在媽媽身邊背對牠，氣鼓鼓的雙手叉腰，一臉氣到臉都鼓起來的模樣在網路上引發熱議。

地震來要如何打包貓？平常做好簡單外出籠訓練 出大事也能輕鬆撈到喵星人

地震要撈到貓，做外出籠訓練還不夠！  

角頭浪貓被收養後「一言不合就霸氣鎖喉」！橘貓當場石化傻眼：快點救我

國外有隻長年在街頭流浪的貓咪幸運被好心飼主一家收養，展開新貓生的牠與家中其他貓咪都相處融洽，平時乖巧可愛的牠總是會在打鬧時不小心展露自己「霸氣角頭」的一面，一臉淡定用手臂將一旁超大隻橘貓「鎖喉」的模樣宛如專業摔角手，讓人不禁看傻。

貓咪不是高冷面癱喵皇！研究發現喵星人有「近300種豐富表情」大多都跟人類學的

貓咪一直以來都有著冷漠、複雜與有個性的形象，因此讀懂貓咪們的肢體語言與臉部表情，能夠更順利的與牠們建立信任與感情，而最近就有學者透過觀察發現貓咪可能有著將近300種表情，細微差異就有著天差地遠的含義與訊號。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。