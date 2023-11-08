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水獺在水裡長時間睜大眼賣萌！網嚇喊：不會痛嗎 揭「看不見的護目鏡」神秘功用

聯合新聞網／ 綜合報導
7歲的水獺「Kaede」被捕捉下在水中漫步居然還能睜大雙眼。（圖／翻攝自推特 @HcpSafari）
7歲的水獺「Kaede」被捕捉下在水中漫步居然還能睜大雙眼。（圖／翻攝自推特 @HcpSafari）

位於兵庫縣姬路市的「姬路中央公園」最近在社群平台推特上分享了一張照片，內容捕捉到一隻水獺在水下漫遊的珍貴畫面，而照片中的牠在水中能輕鬆睜著大眼，看起來似乎完全沒有不適的模樣讓不少網友看傻，意外在網路上掀起熱議。

從推特用戶@HcpSafari上傳的照片中可以看到，這隻7歲的水獺「Kaede」被捕捉下在水中漫步居然還能睜大雙眼，呆萌模樣與在岸上並無兩樣，讓不少人看了都驚呼「睜那麼大眼睛都不會痛嗎？」而水獺下水仍能睜大眼睛的秘密就在於眼球那層被稱為「瞬膜」的半透明膜，在眼睛閉合時能保護眼球以防浸水，不僅能在水中作為「護目鏡」，還能幫助眼睛免於乾燥，性能相當好。

照片被分享到網路上後，累積超過57.2萬次觀看次數，吸引大批網友湧入留言直呼「太太太太可愛啦」、「好像卡通裡面水下世界的居民」、「這是天然護目鏡嗎」、「怎麼可以在水裡都這麼可愛」、「好羨慕游泳可以張開眼睛喔，一定很方便」、「好棒的技能喔！」、「這個氣勢感覺是游泳高手」、「好療癒的照片呀。」

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